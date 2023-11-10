Нова надія: вчені знайшли препарати, здатні боротися із синдромом ВЕХАС

Хоча препарати, які показали ефективність у боротьбі з аутоімунним захворюванням, мають свої недоліки, дане відкриття стало важливим кроком на шляху до лікування небезпечного захворювання.

На щорічній зустрічі Американського коледжу ревматології 2023 року було презентовано дослідження, в якому вчені оприлюднили важливі висновки щодо лікування синдрому ВЕХАС — рідкісного аутоімунного захворювання, спричиненого мутацією гена UBA1. Цей синдром, що характеризується поширеним запаленням, яке вражає безліч частин тіла, було вперше виявлено 2020 року, пише Medical News.

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Дослідження, проведене під керівництвом Жерома Хаджаджа з Паризької державної лікарні, охоплювало ретроспективний аналіз 110 пацієнтів із французького національного реєстру ВЕХАС. Метою дослідження була оцінка ефективності різних видів спрямованої терапії, включно з інгібіторами JAK, як-от руксолітиніб та інгібітор інтерлейкіну-6 (IL-6) тоцилізумаб.

Пацієнтів у дослідженні оцінювали за їхньою відповіддю на лікування. Показники включали повну і часткову відповідь, що визначалася за критеріями клінічної ремісії, а також за певним рівнем С-реактивного білка (СРБ) і застосуванням кортикостероїдів. Результати дослідження показали, що інгібітори JAK та інгібітори IL-6, такі як тоцилізумаб, продемонстрували більш багатообіцяючі результати порівняно з іншими видами терапії. Так, наприклад, через три місяці частота відповідей становила 24% для інгібіторів JAK і 32% для інгібіторів IL-6. Через шість місяців ці показники змінилися незначно.

Примітно, що в дослідженні також були відзначені проблеми, пов'язані з припиненням лікування і побічними ефектами. Значна частина пацієнтів була змушена припинити лікування у зв'язку з первинною або вторинною відмовою від терапії, побічними реакціями або смертю. Зокрема, інгібітори IL-6 призводили до серйозніших побічних ефектів, але смертність була меншою, ніж від інгібіторів JAK.

Незважаючи на ці результати, Хаджадж наголосив на обмеженнях дослідження, зокрема на його ретроспективному характері та потенційній упередженості пацієнтів, які отримували різні види терапії. Він сподівається, що це дослідження, поряд з майбутніми, допоможе поліпшити клінічну практику лікування небезпечного синдрому ВЕХАС.

Раніше Фокус писав про те, як імунну систему навчили боротися з раком молочної залози. Нове дослідження дозволяє стверджувати, що ракові клітини можна робити більш легкими цілями для імунних клітин організму.

Також Фокус писав про те, що несправна імунна система може спровокувати депресію. Новаторське дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.