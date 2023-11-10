Скарбів на $20 млрд: влада Колумбії планує підняти Святий Грааль корабельних аварій на поверхню

Іспанський галеон "Сан-Хосе", який потопили у 1708 році, планують підняти з морського дна. Це амбіційний проєкт влади Колумбії, проте за скарби, які оцінюються у 20 мільярдів доларів, готові змагатися індіанці, іспанці та пошукові групи.

Намагаючись повернути те, що називають "Святим Граалем корабельних аварій", колумбійський уряд готується підняти на поверхню судно зі скарбами, яке пролежало на дні океану понад три століття. Затонуле багатство, що містилося на галеоні "Сан-Хосе", незабаром може опинитися на поверхні Карибського моря завдяки національній місії.

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64-гарматний трищогловий галеон "Сан-Хосе", побудований на замовлення Іспанії у 1698 році, зустрів свою сумну долю у 1708 році під час Війни за іспанську спадщину, коли його потопив Королівський флот. Тепер, 315 років потому, підняти цю історичну реліквію на поверхню стало національною місією Колумбії.

Затонуле судно містить вантаж, який звучить як мрія пірата — до 200 тонн золота, срібла, смарагдів та інших дорогоцінних речей, які сьогодні оцінюються в приголомшливі 20 мільярдів доларів. "Сан-Хосе" був плавучою скринею зі скарбами, і уряд Колумбії прагне розкрити її таємниці до того, як президент Густаво Петро завершить свій термін у 2026 році.

Ще в грудні 2015 року команда військово-морських водолазів заявила, що виявила "Сан-Хосе" у чудовому стані на глибині майже 1 кілометр. Знахідка включала золоті злитки, китайську кераміку, посуд і навіть корабельні гармати, виготовлені в Севільї в 1655 році. Мабуть, найбільше вразило те, що в казні корабля було приблизно 11 мільйонів золотих монет.

Президент Петро запустив механізм безпрецедентної рятувальної операції, яка має на меті підняти "Сан-Хосе" з глибин Карибського моря. Його план передбачає державно-приватне партнерство для фінансування та реалізації цієї амбітної справи.

Однак полювання за скарбами не обходиться без ускладнень. З'явилися різні претенденти, кожен з яких бореться за частку здобичі. Одна група американських інвесторів, спочатку відома як "Глокка Морра", а пізніше як "Морська пошукова армада", стверджує, що контракт на порятунок, підписаний у 1979 році, дає їм право на половину вантажу.

Вони стверджують, що визначили місцезнаходження затонулого судна у 1981 році, надавши координати колумбійським урядовцям. Уряд заперечує це, стверджуючи, що корабель не знайшли у зазначеному місці.

Іспанія, первісний власник судна і його дорогоцінного вантажу, також кинула свій капелюх на ринг, прагнучи відстояти свої історичні права. Крім того, корінна група індіанців Хара-Хара в сучасній Болівії стверджує, що вони повинні мати право на скарб, посилаючись на експлуатацію їхніх предків іспанськими колонізаторами під час видобутку дорогоцінних металів, які нібито знаходилися на борту корабля.

Поки розгортається ця морська драма, доля "Сан-Хосе" залишається невизначеною, а пошуки скарбів продовжують захоплювати уяву тих, хто заінтригований привабливістю загублених під хвилями багатств.

Прагнення колумбійського уряду воскресити цей "святий Грааль корабельних аварій" — захоплива подорож в історію, переплетена з юридичними баталіями та конкурентними претензіями, які додають додатковий рівень складності до саги, що розгортається.

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