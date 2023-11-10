Таємниці Чичен-Іци: знайдено скульптурну голову воїна-змія цивілізації мая

У Чичен-Іці дослідники знайшли скульптуру мая — голову воїна-змія. Цей артефакт датується пізньокласичним періодом і дає цінне уявлення про культуру того періоду.

У самому серці мексиканського Юкатану стародавнє місто Чичен-Іца відкриває ще одну частину свого таємничого минулого. Нещодавно археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили дивовижне відкриття під час розкопок у Чичанчобі, також відомому як комплекс Каса-Колорада.

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Розкинувшись на площі понад 10 квадратних кілометрів, це місто колись налічувало до 35 000 мешканців і могло похвалитися такими вражаючими спорудами, як Храм Кукулькана (Ель-Кастільйо), Храм воїнів та Великий майданчик для гри в м'яч.

Розкопки зосередили на Чичанчобі, прямокутному храмі-платформі, розташованому біля Ель-Караколь, стародавньої обсерваторії. Ця територія, збудована в стилі Пуук, зберігала таємниці, що століттями чекали на своє розкриття.

У глибині храму археологи натрапили на важливу знахідку: скульптурну голову воїна мая. Дієго Прієто Ернандес з INAH розповів, що ця голова, прикрашена шоломом, що зображує змію, і головним убором з пір'я, має неймовірну висоту 33 сантиметри, попри деякі пошкодження.

Різьблення датуються пізньокласичним періодом, пропонуючи поглянути на мистецьку майстерність стародавньої цивілізації мая. Голова заввишки 33 сантиметри й завширшки 28 сантиметрів дає цінне уявлення про культурні та мистецькі особливості Чичен-Іци тієї епохи.

Окрім цього артефакту, інтер'єр самого храму Чичанчоб містить вирізьблені ієрогліфи. Ці ієрогліфи розповідають про правителів Чичен-Іци і потенційно поширюють їхній вплив на сусіднє місто Ек-Балам. Примітно, що дата мая, вписана в камері, співвідноситься з 869 роком нашої ери, що додає відчутний історичний шар до цього археологічного відкриття.

Це відкриття не лише проливає світло на багату історію Чичен-Іци, але й показує витончену художність і культурну значущість, закладену в структурах міста. Розгадуючи таємниці цієї стародавньої цивілізації, кожна знахідка, як-от скульптурна голова воїна-змія, робить свій внесок у наше розуміння яскравого минулого мая.

Раніше Фокус писав про відкриття у столиці акаланських мая, а саме виявлення споруди, пов'язаної з культом Кукулькана.

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