Для душі та здоров'я: вчені дізналися, що поезія ефективно бореться з психічними захворюваннями

Нове дослідження проаналізувало дані, отримані в період найбільшої ізоляції людства, а саме за часів всесвітнього карантину через COVID-19.

Нещодавнє дослідження, проведене Університетом Плімута спільно з Університетом Ноттінгем Трент і за фінансової підтримки Ради з досліджень у галузі мистецтв і гуманітарних наук, показало переваги поезії в боротьбі з самотністю і проблемами психічного здоров'я, пише Study Finds.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, в якому взяли участь 400 осіб, засвідчило, що спілкування з поезією, чи то читання, чи то твір, чи то обмін досвідом її прочитання, може значно полегшити відчуття ізоляції, тривоги та депресії.

У дослідженні використовували дані користувачів сайту, який слугував платформою для обміну та читання віршів під час пандемії COVID-19. Результати засвідчили, що більш ніж половина учасників вважають, що поезія допомагає впоратися з самотністю та ізоляцією, і стільки ж зазначили, що вона допомагає впоратися з тривогою та депресією.

Крім того, у дослідженні підкреслюються терапевтичні аспекти поезії. Близько 34% респондентів відчули зниження тривожності завдяки читанню поезії на сайті, а 24% відчули себе більш підготовленими до вирішення своїх проблем. Крім того, поезія надала підтримку тим, хто переживає важку втрату і відчуває постійні проблеми з психічним здоров'ям.

Професор Ентоні Калешу з Плімутського університету, головний автор дослідження, підкреслює значний позитивний вплив поезії на самопочуття учасників під час пандемії. Сайт не тільки підтримував індивідуальне здоров'я і самопочуття, а й сприяв соціальному та культурному відновленню, даючи уявлення про те, як поезія використовувалася як форма самовираження під час цієї кризи. Сайт, що став архівом, відображає глобальне використання англомовної поезії як механізму подолання наслідків.

Сайт відвідало понад 100 000 осіб зі 128 країн, на ньому було представлено понад 1 000 віршів більш ніж 600 авторів. Більшість віршів були написані самими учасниками, які ділилися своїми переживаннями та емоціями у віршах. Серед них були теми втрати, надії та процесу подолання пандемії.

Доктор Рорі Вотерман з Університету Ноттінгем Трент наголошує на важливості інтеграції поезії з платформою для створення спільноти, наголошуючи на потенціалі творчого та експресивного письма в поліпшенні самопочуття. Дослідження припускає, що аналогічні переваги можуть мати й види мистецтва, включно з образотворчим та виконавським. Вотерман робить висновок, що творчість у поєднанні з можливостями для обміну думками та дискусій може стати для людей цінним засобом осмислення свого досвіду та подолання важких періодів.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.