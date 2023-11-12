У владі вогню. Захоплива анімація показала пожежі, що охопили Австралію (відео)

Науковці графічно зобразили в анімації руйнівні масштабні пожежі, що вирують на території Північної Австралії за останні 2 місяці.

Кліматична криза, що обрушилася на Землю 2023 року, не обійшла стороною Австралію, яка останні два місяці потерпає від масштабних і руйнівних пожеж. Вчені вже заявили, що цей сезон пожеж став найсуворішим за останні десятиліття: всього за 2 місяці полум'я знищило понад 12,8 мільйона гектарів землі, пише Science Alert.

Дослідники вважають, що причиною такого масштабного лиха стало Ель-Ніньйо, яке сьогодні вирує в Тихому океані і є своєрідним "підсилювачем" екстремальних явищ, таких як лісові пожежі. Спостереження свідчать, що температура в Північній Австралії цього року була особливо пекучою, а в деяких регіонах навіть було оголошено попередження про сильну спеку.

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Науковці наголошують, що суха і тепла погода створює ідеальні умови для виникнення та поширення пожеж. При цьому кліматологи зазначили, що в деяких частинах Північної Австралії було надзвичайно сухо та вітряно. У результаті сильні вітри лише роздмухували полум'я, змушуючи його швидше поширюватися.

У новому дослідженні вчений зі спостереження за Землею з Geoscience Australia Роббі Бішоп-Тейлор разом із колегами створили захопливу анімацію, яка показує поширення лісових пожеж в Австралії за останні 2 місяці. У такий спосіб учені хотіли показати, наскільки масивна територія, знищена вогнем.

Зазначимо, що за кілька тижнів до цього Бішоп-Тейлор поділився більш збільшеним прикладом, щоб показати, як вітер впливає на розвиток деяких пожеж:

Дослідження показують, що ризик поширення пожеж також збільшився через кількість опадів, які на початку року досягли вище середнього показника. Це призвело до збільшення кількості рослинності, здатної розпалити пожежі. Коли ж настала спека, брунька, що висихає, зробила нову рослинність більш легкозаймистою, що збільшило пожежонебезпеку в регіоні.

Минулого року вчені також закарбували вогняний торнадо, що посіяв хаос у віддаленому Теннан-Крік. Науковці зазначають, що причиною стали спекотні, вітряні та надзвичайно сухі умови. Поєднання цих факторів створило непрості умови в північних частинах Австралії. Сплеск пожеж, деякі з яких, як вважають учені, були розпалені навмисно, мав руйнівний вплив на навколишнє середовище і населення регіону.

Раніше рекордні літні хвилі тепла були зафіксовані в Азії, Європі та Північній Америці. Учені вважають, що основним із чинників кризи, що настала, стала антропогенна зміна клімату. У результаті вчені припускають, що 2023 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Раніше Фокус писав про те, що через спроби приборкати клімат Земля нагрівається ще швидше.