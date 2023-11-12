Секретна складка в мозку: знайдено щось, здатне затримати ранню деменцію на роки

Нове дослідження показує, що стійкість людини до лобно-скроневої деменції багато в чому залежить від кількості складок у людському мозку.

Лобно-скронева деменція — рідкісне захворювання, про яке раніше мало говорили, до того, як воно було виявлено в актора Брюса Вілліса. Відомо, що лише 1 з кожних 20 випадків деменції є деменцією лобно-скроневої частки, пише Science Alert.

Статистика свідчить про те, що симптоми зазвичай розвиваються в людини після 50 років, впливаючи на її поведінку, особистість та мовні здібності. Однак, на відміну від інших форм деменції, пам'ять погіршується лише на пізніх стадіях захворювання.

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Як правило, люди з подібним діагнозом помирають протягом 8 років після його постановки. За словами невролога з Лундського університету, аспіранта Люка Харпера, лише близько 30% усіх випадків лобно-скроневої деменції є спадковими, проте значною мірою причина виникнення захворювання все ще залишається невідомою. У світі також не існує ліків чи методів лікування, які б могли сповільнити швидкість, з якою прогресує хвороба.

Однак у новому дослідженні вчені з Лундського університету, схоже, наблизилися на крок до розуміння того, як розвивається і прогресує захворювання. Результати їхньої роботи показують, що те, який вигляд має наш мозок, визначає нашу стійкість до лобно-скроневої деменції.

Коли мозок плода розвивається в утробі матері, у нього з'являються характерні складки, які з часом розширюються всередині черепа людини. Саме вони відіграють важливу роль у нашій подальшій когнітивній функції.

Відомо, що складки утворюються на ранніх етапах розвитку плода і знаходяться в обох півкулях мозку. Однак існує одна особливість, яка часом проявляється пізніше в цьому процесі — йдеться про парацингулярну борозну, яка є не у всіх. Причому, у тих, у кого вони є, вона може бути присутня як в одній півкулі мозку, так і в обох.

Парацингулярна борозна цікава тим, що її наявність або відсутність істотно впливає на наші когнітивні здібності. Наприклад, більш ранні дослідження вже показали, що люди з лівою парацингулярною борозною мають когнітивні переваги: краще справляються із завданнями, пов'язаними з пам'яттю і контролем.

У новому дослідженні міжнародна команда вчених з Лундського університету, США та Амстердама зосередилася на вивченні ролі цієї мозкової складки при деменції. Науковці зосередилися на типі деменції, за якого ушкодження головного мозку відбувається в тій самій ділянці, що й ця мозкова складка. У результаті вчені зупинилися на лобно-скроневій деменції — агресивній формі, яка насамперед вражає лобові частки мозку, особливо центральні частини навколо парацингулярної борозни.

Під час аналізу вчені вивчили МРТ-зображення головного мозку 186 осіб, у яких діагностували цей вид деменції. Далі вони виключили учасників, у яких була спадкова форма лобно-скроневої деменції. Учені виявили, що близько 57% учасників мали парцингулярну борозну на правому боці мозку.

Результати дослідження свідчать про те, що в учасників із цією додатковою складкою на правому боці мозку, симптоми деменції проявлялися в середньому на 2,5 роки пізніше. Тепер учені припускають, що парацингулярна борозна насправді здатна якимось чином затримувати появу симптомів.

Водночас учені виявили, що в пацієнтів із додатковою складкою мозку в правій частці після появи симптомів хвороба розвивалася значно швидше. Ба більше, вчені також виявили, що ці реципієнти жили менше після появи симптомів. Результати дослідження свідчать, що попри затримку симптомів, зрештою пацієнти з додатковою складкою і без неї помирали в одному віці.

Команда зазначає, що їхня робота вперше виявила захисну структуру в мозку, яка затримує появу симптомів у людей із лобно-скроневою деменцією. Надалі вчені сподіваються, що їм вдасться знайти спосіб зберегти цей "захисний механізм" на більш тривалий час. Зрештою це відкриття може призвести до розробки методів лікування, які дадуть змогу стримати симптоми та розвиток хвороби.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ефективний спосіб запобігти деменції: потрібен хтось дуже особливий.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.