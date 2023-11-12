Читай по обличчю. Учені розповіли, скільки разів на день бреше середньостатистична людина

Нове дослідження проливає світло на те, як часто люди брешуть і які чинники в нашому житті на це впливають.

Дослідників цікавить усе те, що складно зрозуміти або перевірити. Наприклад, як часто люди брешуть, що впливає на здатність дотримуватися істини й чи схильні ми більше брехати в текстових повідомленнях, електронній пошті, телефоном або дивлячись людям в очі, пише Inverse.

У новому дослідженні вчений з Університету Вейк Форес Крістіан Форест розповів про те, як багато насправді вченим відомо про те, як часто брешуть люди та чому вони це роблять. Він також зосередився на розумінні того, в яких сферах свого життя люди, як правило, вдаються до брехні, а в яких нам слід з побоюванням ставитися до того, що нам говорять.

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Класичне дослідження частоти брехні було проведене психологом Беллою ДеПауло в середині 1990-х років. Основну увагу в дослідженні було приділено особистій взаємодії. Під час дослідження вчені відібрали групу студентів і ще одну групу волонтерів зі спільноти Університету Вірджинії. Потім реципієнтів попросили розповісти, скільки в середньому вони брехали на день.

Результати дослідження свідчать, що члени спільноти здебільшого брехали один раз на день, тоді як волонтери використовували по дві брехні на день. У результаті цей результат став еталонним у царині досліджень чесності та допоміг багатьом іншим вченим дійти висновку, що брехня насправді є цілком звичайним явищем для людини.

Однак середнє значення не описує окремих людей. А тому 2010 року дослідник комунікацій Мічиганського державного університету Кім Серота з колегами виявили, що кількість брехні варіюється від людини до людини. У цьому дослідженні взяли участь 100 американців: 59,9% заявили, що не сказали жодної брехні за останні 24 години, а ті, хто зізнався у брехні, заявили, що брехали дуже мало. Загалом учасники повідомили про 1646 брехні, але половина з них походила лише від 5,3 відсотка учасників. Ця загальна закономірність у даних повторювалася кілька разів — у результаті вчені дійшли висновку, що брехня, як правило, зустрічається рідко, за винятком невеликої групи брехунів.

Далі вчені вирішили з'ясувати, чи може брехня бути частішою залежно від обставин. Дослідження 2015 року, проведене дослідницею комунікацій Північно-Західного університету Медлін Сміт, показало, що середовище насправді не відіграє особливого значення. Під час дослідження вчені попросили учасників переглянути свої останні 30 текстових повідомлень, 23% реципієнтів відповіли, що там відсутні твердження, які вводять в оману. Інша частина групи повідомила, що в їхньому листуванні міститься 10% або менше брехні.

Можна подумати, що люди більш схильні брехати незнайомцям, ніж друзям або членам сім'ї, проте вчені виявили, що все трохи складніше. Ще ДеПауло у своїй роботі виявила, що люди схильні частіше говорити те, що вчені називають "повсякденною брехнею", незнайомцям, аніж членам родини. Однак, коли справа доходить до серйозної брехні про таки речі, як романи або травми, більш ніж половина реципієнтів були схильні брехати про це близьким.

І все ж дослідники зазначають, що питання про те, скільки насправді брешуть люди, все ще залишається відкритим. Будуть потрібні додаткові дослідження з різними змінними, зокрема міжкультурними опитуваннями, різним віком, статтю, релігією та політичною спрямованістю, щоб відповісти на це питання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали дієвий спосіб, який допоможе відрізнити правду від брехні.