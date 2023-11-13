Порятунок під рукою: нове дослідження на мишах проклало шлях до доступної імунотерапії раку

Вчені створили унікальний спосіб відбору найкращих Т-клітин, а потім посилили їх химерними рецепторами, що призвело до повної ремісії протягом 180 днів у піддослідних гризунів.

Нове дослідження, проведене вченими Каліфорнійського університету, знаменує собою значний прогрес в імунотерапії раку, спрямований на створення більш доступного та ефективного методу лікування. Традиційна імунотерапія передбачає складний процес вилучення і модифікації імунних клітин пацієнта з подальшим їх введенням в організм. Цей метод, хоча й ефективний при деяких видах раку, вимагає багато часу і коштів, пише New Atlas.

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У дослідженнях Каліфорнійського університету основна увага авторів приділялася гамма-дельта Т-клітинам — типу імунних клітин, що володіють унікальною здатністю використовуватися від донорів, не викликаючи імунного відторгнення. Це відкриває шлях до більш універсальної форми імунотерапії, заявляють учені. Ключовим відкриттям стало визначення біомаркера CD16, який допомагає відбирати найбільш ефективні гамма-дельта Т-клітини від донорів. Потім ці клітини посилюються двома компонентами: химерними антигенними рецепторами (CAR) та інтерлейкіном-15 (IL-15), що підвищує їхні протиракові здібності.

Ефективність цих модифікованих клітин перевірили на моделях раку яєчників, включно з людськими клітинами і мишами. Примітно, що у мишей, які отримували гамма-дельта Т-клітини, що містять компоненти CAR і IL-15, спостерігалася повна ремісія протягом 180 днів, у той час як у контрольній групі виживаність була значно нижчою. Цей успіх дає змогу припустити, що цей метод може бути ефективнішим і безпечнішим порівняно з наявними методами лікування.

Таким чином, дане дослідження є багатообіцяючим кроком на шляху до створення легкодоступного і масового імунотерапевтичного методу лікування раку, який може змінити підхід до лікування раку в усьому світі.

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