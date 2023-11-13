Як "ростуть" гори на Землі: навіть геологи не завжди знають відповідь на це запитання

Учені кажуть, що на планеті гори утворюються різними способами, навіть ерозія може підіймати вгору гірські піки.

Поверхня Землі всіяна горами, починаючи від найменшої у світі гори Вічпруф в Австралії, чия висота становить 147 метрів над рівнем моря, до найвищої гори — Евересту, висота якого становить 8 849 метрів, пише LiveScience.

Але як насправді утворюються всі ці маленькі та великі гори на нашій планеті? Гори на Землі утворюються найрізноманітнішими способами, більшість з яких пов'язані з тектонічними плитами Землі. Коли гігантські плити під поверхнею стикаються, їхні краї можуть вигинатися назовні та складатися, в результаті чого скеля буде підійматися вгору, утворюючи гірський хребет. Саме в такий спосіб на планеті з'явилися Гімалаї, де розташовується Еверест.

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Іноді, під час зіткнення тектонічних плит, одна з них пірнає за іншу — явище, відоме геологам як субдукція. За даними Палеонтологічного музею Каліфорнійського університету, скеля, яка мнеться по краях, може дати початок гірським хребтам, таким як Анди.

Гори також можуть рости при розколі тектонічних плит. Геологи кажуть, що кам'яні брили, які утворюються по краях розломів, можуть формувати гірські хребти, такі як Сьєрра-Невада на заході США.

Вулканізм — є ще одним способом виникнення гір на Землі. У зонах субдукції часто виникають вулкани, що ведуть до острівних дуг, таких як острови Японії. Крім того, гігантські стовпи гарячих порід, відомі як мантійні шлейфи, можуть підійматися з ядра Землі й спалювати вищерозміщений матеріал, немов паяльна лампа, утворюючи вулканічні острови, такі як Галапагоські острови.

Навіть ерозія може бути залучена в рості гір.

"Льодовики або річки, які стікають зі схилів гір, розмивають поверхню. Це зменшує тиск на земну кору, змушуючи м'яку мантію під нею підійматися вгору і підіймати гірські вершини на поверхні", — розповів геолог з Університету Іллінойсу Ліцзюнь Лю.

Крім цього, активність глибоко під поверхнею Землі також може відігравати роль в утворенні гір. Нещодавні відкриття показують, що шматки щільної породи можуть відшаровуватися від дна тектонічних плит і падати в мантію під нею, що може викликати підйом підстильної поверхні вгору.

Таке розшарування може допомогти пояснити, як високі гори або плато можуть утворюватися всередині континентів, таких як Скелясті гори й плато Колорадо. Це також може допомогти пояснити велику висоту Тибетського плато, каже Шон Галлен, геоморфолог з Університету штату Колорадо.

Крім того, гірські породи в мантії перемішуються протягом мільйонів років — явище, відоме як динамічна топографія. Таке збовтування може вигинати поверхню Землі вгору. Проте залишається дискусійним питання про те, наскільки динамічна топографія може насправді змінити поверхню Землі.

"Попри те, наскільки гори важливі для життя на Землі, ми досі до кінця не розуміємо, як вони формуються і змінюються з плином часу", — підсумував Галлен.

Нагадаємо, гора Еверест може виявитися зовсім не найвищою у світі, все залежить від того, як вимірювати, вважають учені. Дослідники вважають, що на Землі є кілька інших гір, які цілком можуть претендувати на це звання за технічними аспектами.