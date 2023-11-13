Таємнича аномалія на Місяці: вчені розкрили один із секретів місячних вихорів (фото)

Ці особливості місячної поверхні давно збивають з пантелику вчених. Нове дослідження трохи прояснює ситуацію.

Нові спостереження орбітального апарату LRO показують, що загадкові місячні вихори пов'язані зі змінами фізичних характеристик Місяця. Про це пише Space.

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Місячні вихори являють собою яскраві закручені плями на поверхні Місяця. Вони такі яскраві через те, що дана ділянка поверхні супутника Землі має велику здатність відбивати сонячне світло, або високий альбедо. Ці вихори мають як темні, так і дуже світлі широкі петлі. Вченим відомо, що така особливість місячної поверхні існує, як на місячних морях, тобто темних рівнинах, створених вулканізмом і ударами астероїдів, а також на височинах.

За словами авторів дослідження, опублікованого в журналі Planetary Science Journal, досі вчені не знають точно, що стало причиною появи місячних вихорів. З цього приводу існує багато теорій. Найцікавіше, що одні спостереження за Місяцем підтверджують ці версії, а інші — спростовують. Наразі вчені вважають, що топографія не має жодного стосунку до місця розташування або форми того чи іншого вихору. Але автори нового дослідження вважають, що цей зв'язок все ж таки існує.

Автори дослідження кажуть, що існують відмінності на різній висоті в місячному вихорі в Море Мрії на Місяці. Вчені використовували дані апарату LRO і виявили те ж саме в найвідомішому місячному вихорі під назвою Рейнер Гамма. Це об'єкт довжиною 70 км. За словами вчених, у місячному вихорі в Море Мрії його яскраві частини виявилися на 3 метри нижчими, ніж темні смуги, а в Рейнер Гамма яскраві смуги виявилися на 4 метри нижчими, ніж темні. Тобто це явно не випадковість, адже подібний зв'язок місячних вихорів із топографією Місяця виявлено в різних об'єктах.

Місячний вихор Фото: NASA

Але виявити такий зв'язок, за словами вчених, можна лише під час порівняння середньої висоти яскравих областей і середньої висоти темних областей місячних вихорів. При цьому вчені виявили області переходу між яскравими і темними ділянками вихорів.

Автори дослідження кажуть, що нові дані не дають відповіді на питання про походження місячних вихорів. До кінця не зрозуміло, що їх створило і яким чином ці об'єкти можуть впливати на поверхню Місяця. Можливо, місячні вихори з'явилися в результаті відомих процесів, як припускають нинішні теорії, а може бути так, що ці вихори створені за допомогою поки що невідомого процесу на Місяці.

За словами вчених, нові дані можуть пролити світло на походження цих особливостей місячної поверхні.

Як уже писав Фокус, Китай отримає зразки породи з Марса раніше, ніж NASA. КНР стає прямим конкурентом NASA і вже націлився обійти американців у дослідженні Марса.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією, темна матерія складається з невидимої періодичної таблиці елементів. Вчені вважають, що невловима темна матерія складається з безлічі важких частинок, за аналогією зі складом звичайної матерії з елементів періодичної таблиці.