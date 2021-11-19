NASA планує у 2024 році дослідити таємничі "завихрення" на поверхні Місяця

За словами експертів, розуміння походження цієї особливості поверхні стане ключем до виживання астронавтів на Місяці.

NASA відправить посадковий апарат Nova-C у 2024 році для дослідження однієї з найзагадковіших поверхневих особливостей Місяця – структури Рейнер Гамма, повідомляє Futurism.

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Рейнер Гамма та її таємниці

NASA планує "примісячити" посадковий апарат Nova-C на території таємничого "завихрення", структури Рейнер Гамма, що розташована в Океані Бур, неподалік від кратера Рейнер. У космічному агентстві хочуть зрозуміти, що це за структура та як вона утворилася. Учені досі не мають достатньо інформації про ці завихрення, як вони були створені та як вони можуть бути пов'язані з магнітним полем Місяця.

[ + – ] Структура Рейнер Гамма на Місяці Фото: wikipedia

Понад 50 років тому вчені думали, що ці завихрення є кратерами, але за допомогою космічного апарату Lunar Orbiter II вони переконалися, що це не так. У 70-х роках минулого століття вчені виявили, що вихори намагнічені, причому завихрення на одному боці змушує незрозумілим чином створювати завихрення на протилежному боці Місяця.

Радіація на Місяці

"За допомогою цієї місії ми дізнаємося більше про цю галузь, а ще вивчення місячних завихрень надасть нам дані про радіаційне середовище Місяця і, можливо, ми дізнаємося, як знизити його вплив на астронавтів", — говорить Томас Зурбухен, помічник адміністратора Управління наукових місій NASA .

У NASA кажуть, що для створення постійної присутності на супутнику Землі людини потрібно більше дізнатися про радіацію на Місяці.

[ + – ] Посадковий апарат Nova-C на Місяці. Ілюстрація. Фото: ISS

Nova-C і його вантаж

Посадковий апарат Nova-C доставить на Місяць понад 90 кг корисного вантажу, в тому числі обладнання для вимірювання магнітного поля Місяця. Також на борту будуть маленькі роботи, які займуться після висаджування створенням 3D-картки місця посадки.

Вивчення місячних завихрень зможе дати більше інформації про магнітне поле Місяця та про те, як захистити астронавтів від сонячного вітру, який "б'є" по поверхні нашого супутника, кажуть у NASA.

Нагадуємо, що вже у 2022 році NASA планує використовувати посадковий апарат Nova-C для пошуку підповерхневого льоду, а також зазнає 4G-зв'язку на Місяці.

Фокус писав про нове дослідження вченого з Австралії, який стверджує, що на Місяці кисню вистачить мільярдів людей, якщо його витягти з поверхневого реголіту.