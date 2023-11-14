Зі щупальцями та гострими зубами: в океані знайдено нову "вогняну" морську істоту (фото)

Дослідники виявили новий дивовижний вид морських істот під час експедиції в західній частині Тихого океану.

Світовий океан покриває більшу частину Землі, а тому є домівкою для безлічі видів, які все ще невідомі науці. Чого тільки варта сутінкова зона океану, про яку дослідникам відомо вкрай мало і вони щоразу дізнаються щось нове, пише Miami Herald.

Цього разу увагу вчених під час експедиції в західній частині Тихого океану неподалік узбережжя Японії та Філіппін привернули напрочуд яскраві риби з унікальними характеристиками — не було сумнівів, що вони належать до нового виду.

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Автори дослідження зібрали 38 екземплярів невеликих риб, довжина яких становила від 3,8 до 8,9 сантиметра. Учені уважно вивчили зібраний матеріал і дійшли висновку, що перед ними новий вид скорпен (Neomerinthe ignea). Зазначимо, що раніше тихоокеанську скорпену часто плутали з іншим схожим видом Neomerinthe.

Відомо, що неомерінти, як правило, мешкають у тропічних і помірних водах Індо-Тихоокеанського регіону. Для цих морських мешканців характерні 12 шипів на спинних плавцях, 24 хребці, а також унікальна луска і гострі зуби. Новий виявлений вид, на думку команди, відрізняється від побратимів унікальними шипами й лускою.

Новий вид було названо на честь його "вогняного" кольору Фото: Tatsuya Matsumoto

Представники нового виду відрізняються яскраво-помаранчевим або червонувато-білим забарвленням, а також мають чорні плями на тілі. Їхні зіниці чорні як смола, а райдужна оболонка усіяна чорними та жовтими смугами, що розходяться від центру.

Учені зазначають, що у тихоокеанської вогняної риби-скорпіона "крута" морда, стисле тіло і великий рот, набитий гострими зубами. Дослідники також вважають, що цей новий вид має щупальця, що покривають його тіло. Особливо щільні ділянки, усіяні щупальцями, розташовуються на бічній стороні біля голови. До слова, команда зазначає, що назвала новий вид на честь латинського слова, що означає "вогненний".

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