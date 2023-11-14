Понад 600 м². Археологи виявили найбільшу стародавню мозаїку на віллі в Каппадокії (фото)

За оцінками дослідників, мозаїку створили в IV столітті. А розкопки розкинулися на площу приблизно 4 тисячі квадратних метрів.

Археологи зробили приголомшливе відкриття в самому серці Туреччини. Воно знаменує собою знахідку стародавньої вілли, яку, як вважають, побудували в IV столітті. Особливо вражає масивна мозаїка на підлозі, яка прикрашає цю споруду і робить її найбільшою в регіоні Каппадокії та Центральної Анатолії, пише Arkeonews.

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Під керівництвом доктора Джана Ерпека з кафедри історії мистецтв Університету Невшехір Хаджи Бекташ Велі, розкопки, що тривають, відкрили нові секції цієї вілли. За три роки ділянка значно розширилася. Якщо спочатку мозаїка займала площу 300 квадратних метрів, то тепер вона розкинулася на неймовірні 600 квадратних метрів.

Якщо спочатку мозаїка займала площу 300 квадратних метрів, то тепер вона розкинулася на неймовірні 600 квадратних метрів Фото: AA

"У наших оцінках ми прийшли до висновку, що це місце побудували в IV столітті. Згідно з висновками, є також сліди, що датуються III століттям і пізніше. Високий рівень майстерності мозаїки на підлозі свідчить про те, що це місце використовували як дуже важливу віллу в свою епоху", — сказав директор провінції Кайсері з питань культури і туризму Шукру Дурсун.

Розкопки також відкрили написи латинською та грецькою мовами, зокрема, у приміщенні, яке ідентифікували як зал для прийомів Фото: AA

Розкопки також відкрили написи латинською та грецькою мовами, зокрема, у приміщенні, яке ідентифікували як зал для прийомів. Мозаїчні візерунки мають переважно геометричний характер, демонструючи виняткову майстерність.

Доктор Ерпек зазначив, що ця велика вілла, ймовірно, містила близько 33 кімнат, а її історичне значення ще більше виражено відсутністю подібних резиденцій з такою великою мозаїкою в регіоні Каппадокії.

Незвичайним аспектом цього відкриття є назва "Гіацинт", що зустрічається в написах Фото: AA

Незвичайним аспектом цього відкриття є назва "Гіацинт", що зустрічається в написах. Дослідники припускають, що воно могло належати адміністратору або значній фігурі, пов'язаній з імператорською власністю. Однак для підтвердження цієї гіпотези потрібен подальший аналіз і збір даних.

Це видатне відкриття не лише проливає світло на багату історію регіону, але й ставить нові питання про соціальну структуру та впливових діячів давніх часів Фото: AA

Мемдух Бююккіліч, міський голова, з гордістю називає Кайсері музеєм просто неба і наголошує на підтримці численних археологічних розкопок по всьому місту. Він додає, що ці новознайдені мозаїки зміцнюють позицію Кайсері як колиски цивілізації в Анатолії.

Це видатне відкриття не лише проливає світло на багату історію регіону, але й ставить нові питання про соціальну структуру та впливових діячів давніх часів. Теперішні розкопки обіцяють подальші відкриття про цю розкішну віллу та її мешканців.

Такі знахідки не лише сприяють нашому розумінню минулого, але й демонструють культурну спадщину цього регіону, потенційно привертаючи більше уваги до Кайсері як історичної та археологічної скарбниці.

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