Генетично унікальний фундук: навіщо вчений дослідив ДНК шкаралупи віком 4 тисяч років

Досліджуючи шкаралупу фундука віком 4 тисяч років, турецький вчений виявив, що цей вид є унікальним. Раніше вважалося, що фундук потрапив до Туреччини з Європи.

Десять років тому археологи відкопали у Кюльтепе Канеш Карум, стародавньому місці в Туреччині, якому 6 000 років, шкаралупу фундука віком 4 000 років. Це відкриття пролило світло на ранню взаємодію між ассирійцями та Анатолією, пише Arkeonews.

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Знайомство Анатолії з писемністю можна простежити завдяки ассирійцям, які заснували торговельну колонію Кюльтепе/Канеш. Ассирійці не лише займалися торгівлею, але й відіграли вирішальну роль у взаємодії Анатолії з месопотамською культурою.

Донедавна вважалося, що фундук, знайдений на цьому місці, має європейське походження. Однак дослідження під керівництвом доцента Кахрамана Гюрджана з Університету Ерджієс у Кайсері поставило під сумнів це припущення. Протягом десяти років Гюрджан проводив дослідження ДНК фундука, зосередившись на виявленому в Кайсері.

Гюрджан, експерт із генетики та селекції фруктів, порівняв структуру ДНК фундука з Кайсері зі зразками з різних країн Чорноморського регіону та Європи. Несподіваним результатом його дослідження стало відкриття того, що фундук з Кайсері має унікальну структуру ДНК, відмінну як від чорноморських, так і від європейських видів фундука.

Десять років тому археологи відкопали у Кюльтепе Канеш Карум, стародавньому місці в Туреччині, якому 6 000 років, шкаралупу фундука віком 4 000 років Фото: Associate Professor Kahraman Gürcan

Говорячи про свої висновки, Гюрджан зазначив: "У старих районах Еркілет, Хаджилар, Хісарджик, Талас і Кайсері є багато лісових горіхів. Крім того, на невеликих лісоподібних ділянках ростуть природні лісові дерева. У старих кам’яних кварталах Кайсері також багато горіхових дерев. Деякі сім’ї стверджують, що лісових горіхів, зібраних у цих садах, їм вистачає на зиму".

За словами Гюрджана, кайсерійський фундук вирізняється своїми особливостями. На відміну від чорноморського фундука, він має короткі кінці, що нагадує європейський фундук.

Спочатку науковець розглядав можливість того, що цей фундук завезли до Кайсері з Європи. Однак дослідження ДНК показали, що цей фундук є генетично унікальним для Кайсері.

Гюрджан також наголосив на надзвичайній холодостійкості кайсерівського фундука, що робить його безцінним генетичним ресурсом. Цей фундук, який цінують за його розмір і легкість збору, може процвітати в холодному кліматі і на великій висоті, зокрема на висоті понад тисячу метрів в Кайсері.

А тому це дослідження не лише розкриває давні кулінарні звички ассирійців, але й висвітлює приховану генетичну унікальність фундука в Кайсері. Відкриття відкриває можливості для визнання та збереження цього місцевого сорту фундука, пропонуючи потенційні економічні вигоди та сприяючи ширшому розумінню анатолійської історії та сільського господарства.

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