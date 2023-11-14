Не дає потрібного ефекту. Учені заявили про необхідність збільшити дозу вітаміну D

Нове дослідження виявило, що загальноприйняті рекомендації щодо дозування вітаміну D не дають належного ефекту і необхідно розглянути їхнє можливе збільшення в майбутньому.

Недавнє дослідження показало, що наявні рекомендації щодо дозування вітаміну D можуть бути недостатніми для досягнення позитивного ефекту для здоров'я серця. Дослідження пов'язують низький рівень вітаміну D з підвищеним ризиком кардіологічних захворювань, що призвело до вивчення добавок вітаміну D як профілактичного заходу, пише Medical News.

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Результати дослідження засвідчили, що зазвичай рекомендована добова доза в 600-800 міжнародних одиниць (МО) є недостатньою для досягнення оптимального рівня вітаміну D, що може вплинути на точність наукових робіт, які оцінюють ефективність вітаміну D у профілактиці серцево-судинних захворювань.

Дослідники виявили, що багатьом пацієнтам для досягнення необхідного рівня вітаміну D потрібні значно більші дози, які іноді перевищують 10 000 МО. Хайді Мей, епідеміологиня та провідна авторка дослідження, наголошує, що простого приймання добавок недостатньо; для досягнення ідеальних концентрацій вітаміну D необхідно дотримуватися достатніх дозувань. Її колега В'єт Т. Ле також стверджує, що для того, щоб пацієнти побачили позитивні результати, необхідний більш виважений підхід до оцінки та дозування вітаміну D.

Ці висновки були попередньо озвучені на Наукових сесіях Американської асоціації серця 2023 у Філадельфії. Їх було отримано під час дослідження Target-D, метою якого було визначити, чи може персоналізований прийом вітаміну D знизити серцево-судинні наслідки. У дослідженні взяли участь 632 людини, які були розділені на дві групи: одна отримувала загальні рекомендації щодо прийому вітаміну D, а інша — цільову терапію, що ґрунтується на алгоритмі дозування. Рівень вітаміну D у цільовій групі регулярно оцінювали та коригували для підтримання рівня, вищого за 40 нанограм на мл, що вважається оптимальним у цьому дослідженні.

За словами авторів, початковий аналіз показав, що більшості учасників цільової групи були потрібні дози, які значно перевищують стандартні рекомендації, а деяким — понад 10 000 МО на день. Однак менше 65% досягли цільового рівня протягом трьох місяців, а приблизно чверті потрібна була корекція дози протягом шести і більше місяців.

У другому аналізі було розглянуто характеристики учасників дослідження, зазначено, що всі вони незадовго до вступу в дослідження перенесли серцево-судинні захворювання. Дослідження триватиме доти, доки у значної кількості учасників не відбудеться ще одне серцево-судинне захворювання або вони не помруть від проблем із серцем. Початковий рівень вітаміну D в учасників, як правило, був нижчим за оптимальний, причому багато хто з них починав вживати дози, які значно перевищували звичайні рекомендації.

Мей і Ле наголошують на необхідності проведення більш ретельних досліджень, щоб зрозуміти потенційний зв'язок між прийомом вітаміну D і здоров'ям серця, включно з відповідними стратегіями дозування.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.