Космічна доставка. Комети, що "стрибають" від планети до планети, переносять життя у Всесвіті

Учені вважають, що необхідні для появи життя компоненти на планетах за межами Сонячної системи доставляють саме комети.

Наразі вчені припускають, що комети могли доставити на ранню Землю органічні молекули, які стали будівельними блоками для появи життя на нашій планеті. Нове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society A, показує, що планети поза Сонячною системою також можуть отримувати такі ж інгредієнти для появи позаземного життя за допомогою комет. Як саме це відбувається? Про це пише Space.

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Науковці досі не дійшли єдиної думки, як саме на Землі з'явилися вода та необхідні для появи життя органічні молекули. Деякі дослідження припускають, що за цим можуть стояти комети. Вони, як і астероїди, бомбардували Землю на початку її історії.

Автори дослідження кажуть, що якщо припустити, що комети доставляли необхідні інгредієнти для появи життя на нашу планету, то подібне могло відбуватися і на планетах поза Сонячною системою. Вчені створили моделювання, яке показує, як теоретично комети могли доставляти будівельні блоки життя на інші планети в нашій галактиці. За словами авторів дослідження, нові дані допоможуть у виявленні потенційно населених планет.

За останні кілька десятиліть учені отримали більше інформації про пребіотичні молекули, які можуть стати джерелом появи життя і були виявлені у складі комет. Наприклад, у складі комети 81P/Вільда 14 років тому астрономи знайшли гліцин, амінокислоту і будівельний блок білка. А в складі комети 67P/Чурюмова-Герасименко вчені виявили органічні молекули 7 років тому.

Учені вважають, що необхідні для появи життя компоненти на планетах за межами Сонячної системи доставляють саме комети Фото: space.com

Ці органічні молекули можуть стати джерелом появи життя на інших планетах, якщо їх не буде зруйновано під час дуже сильного зіткнення з планетою, адже комета летить із величезною швидкістю. При цьому її температура сильно зростає при вході в атмосферу. Тобто, падіння комети на планету, щоб збереглися будівельні блоки для життя, має бути повільним.

Як показало моделювання, у зоряних системах, де зірки схожі на Сонце, таке повільне падіння комет на місцеві планети стане можливим, якщо ці планети будуть розташовані близько одна до одної.

Тобто їх розташування, як описали вчені, буде схоже на горошини в стручку. Коли комета почне рух з краю такої зоряної системи, то її швидкість зменшуватиметься через те, що комета "стрибатиме" між орбітами цих планет. Але якщо планети будуть розташовані на більшій відстані одна від одної, то шанс уповільненого падіння комет на їхню поверхню значно зменшується.

Як уже писав Фокус, у складі об'єкта, який вважався кометою, а тепер він є представником таких тіл, як кентаври, вчені вперше виявили вуглекислий газ. Кентаври обертаються навколо Сонця між орбітами Юпітера і Нептуна.

Також Фокус писав про те, що вчені отримали нову інформацію про те, як насправді могла сформуватися Земля на самому початку існування Сонячної системи. І в цьому допомогло спостереження за іншою зоряною системою.