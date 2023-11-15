На одне дитя 15 няньок: діти кам'яної доби виховувалися куди краще за сучасних

Дослідники виявили, що у наших далеких предків немовлята отримували догляд по 9 годин на день від 15 різних вихователів.

Еволюція людини та розвиток технологій полегшили багато речей у сучасному житті, проте вчені виявили, що виховання дітей, на жаль, не входить до їх числа. Результати нового дослідження припускають, що в кам'яному столітті діти отримували набагато краще виховання, ніж сьогодні, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Кембридзького університету виявила, що діти з племені Мбенджеле Баяка в Республіці Конго отримують 9 годин догляду від 15 різних вихователів. При цьому близько половини часу дітям, які плачуть, надавали допомогу матері, а в решту часу їх страхували інші вихователі — в результаті у мам було більше часу для відпочинку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження антропологи залишалися в Мбенджале Баяка з березня по липень 2014 року. Протягом цих місяців вони спостерігали за дітьми протягом 12 світлових годин і записували, як часто і хто саме доглядав за ними в той чи інший період часу.

Результати були опубліковані в журналі Developmental Psychology і показують, що в догляді за дітьми залучені від 10 до 20 опікунів, при цьому система підтримки матері реагувала на більш ніж половину епізодів плачу дитини. Фактично вчені виявили, що діти майже ніколи не були надані самі собі. Ба більше, вони проводили тривалий час у фізичному контакті з дорослими та перебували під наглядом.

Коли немовлята починали плакати, у 50% випадків їм надавали допомогу протягом менш ніж 10 секунд, а в 90% випадків — менш ніж 25 секунд. Вчені також виявили, що діти старшого віку і підлітки також часто брали участь у догляді за дітьми, що, на думку команди, надає їм цінний досвід і допомагає знизити занепокоєння, пов'язане з вихованням дітей.

За словами провідного автора дослідження, доктора Ніхіла Саудхарі, все це свідчить про те, що діти можуть бути еволюційно запрограмовані очікувати високого рівня уваги та фізичного контакту з боку одразу кількох вихователів.

Загалом у вихованні дітей брали участь від 10 до 20 вихователів Фото: Nikhil Chaudhary

Команда зазначає, що понад 95% своєї еволюційної історії людство жило як мисливці-збирачі. Саме тому сучасні суспільства мисливців-збирачів можуть дати підказку про те, чи існують системи виховання дітей, до яких немовлята та їхні матері можуть бути психологічно адаптовані.

Мбенджеле Баяка живуть у джунглях на півночі Республіки Конго, де їхнє виживання залежить від полювання, риболовлі, збиральництва та збору меду, а тому воно надзвичайно схоже з життям наших далеких предків мисливців-збирачів. У результаті доктор Чаудхарі вважає, що розуміння цих сучасних мисливців-збирачів насправді може допомогти нам дізнатися більше про те, як жили люди в кам'яному столітті.

Автори нового дослідження також вважають, що сучасні концепції виховання насправді можуть суперечити еволюційно запрограмованим потребам немовлят. Нинішня нуклеарна сімейна система являє собою світ, далекий від колективного способу життя мисливців-збирачів, а тому, можливо, нам варто переглянути свій підхід до виховання дітей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали вік, у якому діти перестають вірити словам дорослих.