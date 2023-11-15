Чарівні гриби можуть стати ключем до відмови від сигарет і лікування депресії: що знайшли вчені

Хоча деталі випробувань на людях і ймовірність того, що чарівні гриби або хімічні речовини стануть доступними для тих, хто їх потребує, не розголошуються, уряд Великої Британії нещодавно опублікував звіт, в якому обговорюється питання доступності лікування псилоцибіном в країні.

Протягом багатьох років британська система охорони здоров'я, NHS, уникала використання чарівних грибів як методу лікування. Але нові інтригуючі наукові дослідження можуть незабаром змінити цю позицію, пропонуючи проблиск надії для певних людей, пише Daily Star.

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На конференції "Неврологія 2023" представили низку досліджень, які проливають світло на потенційні переваги психоделічної сполуки, що міститься в чарівних психоделічних грибах. Дослідницька група під керівництвом Фредеріка Баррета, керівника Центру психоделіки та свідомості Джона Гопкінса, стверджує, що псилоцибін може допомогти у розв'язані цих двох складних питань.

Їхні експерименти, проведені переважно на мишах, залежних від нікотину, показали багатонадійні результати, виділивши зменшення симптомів абстиненції. Ба більше, псилоцибін, разом з іншою хімічною речовиною під назвою N-диметилтриптамін, виявив позитивний вплив на людей, які борються з депресією.

Барретт пояснив: "Псилоцибін змінив соматичні ознаки, викликані відмовою від нікотину у мишей. Вплив псилоцибіну був відсутній у нокаутованих мишей 5-HT2A KO, що вказує на потенційну роль цього рецептора у зменшенні симптомів".

"Крім того, псилоцибін зменшував вираженість нікотинової залежності у мишей в моделі [перевага місця, обумовленого нікотином]. Псилоцибін зменшував соматичні ознаки нікотинової абстиненції та нікотин-обумовлену винагороду у мишей шляхом дії через рецептори 5-HT2A. Ці початкові дослідження свідчать про те, що класичні психоделіки, такі як псилоцибін, можуть бути потенційно ефективним засобом для відмови від куріння. Необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти будь-які ефекти психоделіків, а також дозу і час прийому препаратів", — додав науковець.

Хоча деталі випробувань на людях і ймовірність того, що чарівні гриби або вищезгадані хімічні речовини стануть доступними для тих, хто їх потребує, не розголошуються, уряд Великої Британії нещодавно опублікував звіт, в якому обговорюється питання доступності лікування псилоцибіном в країні.

Потенційні наслідки цих досліджень є значними, оскільки вони можуть запропонувати новий підхід до розв'язання проблем психічного здоров'я та наркозалежності. Однак, попри те, що ці результати є багатонадійними, все ще існує потреба в широких дослідженнях, включаючи випробування на людях, щоб повністю зрозуміти ефективність, безпеку та практичне застосування психоделічних засобів, таких як псилоцибін, у загальноприйнятій системі охорони здоров'я.

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