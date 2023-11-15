Під льодами Антарктиди захований каньйон завглибшки 2 км: його відкрили вчені-тюлені в "капелюшках" (фото)

У новому дослідженні відкриття зробили незвичайні дослідники — тваринам-дослідникам вдалося відкрити невідомий раніше каньйон глибоко під льодами Антарктиди.

Тисячоліттями допитливі вчені вивчають нашу планету і вигадують безліч інноваційних способів досліджувати найрізноманітніші та найвіддаленіші куточки на Землі та навіть за її межами. Вони використовують величезні космічні телескопи, незвичайне обладнання LIDAR і безліч інших, здавалося б, неймовірних технологій. Тепер вчені звернулися по допомогу і до тваринного світу, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені використовували морських ссавців у химерних "капелюшках", щоб вивчити небачені глибини океану і морські пейзажі Антарктики. Під час дослідження вчені закріпили пристрої на головах морських слонів (Mirounga leonina) і тюленів Ведделла (Leptonychotes weddellii), які мають такий вигляд, ніби морські ссавці приміряли химерні "капелюшки".

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Таким чином ученим вдалося дізнатися більше про важкодоступну зону затоки Вінсеннес в Антарктиді. Під час спільної експедиції ластоногих вдалося виявити величезний підземний каньйон, прихований під Антарктидою: його глибина становить близько 2 кілометрів. Це нове для науки місце було названо каньйоном Мірунга-Нуйіна на честь тюленів, які його відкрили.

За словами провідного автора дослідження, доктора Клайва МакМахона, співпраця з глибоководними тюленями справді може надати вченим багату інформацію про структуру океану і його найпотаємніші куточки, до яких надзвичайно складно дістатися вченим.

Попри те, що океан займає більшу частину поверхні нашої планети, лише близько 23% морського дна по всій земній кулі точно нанесено на карту. При цьому про глибокі води навколо Антарктиди відомо ще менше через її віддаленість, недоступність, а також величезні ділянки льоду, який вкриває сушу в цьому регіоні.

Відкриття нового глибокого океанського каньйону — це робота для цього морського слона за кілька днів Фото: Clive R. McMahon/IMOS

За словами МакМахон, через віддаленість і негостинність Антарктиди та Південного океану, що її оточує, в минулому з кораблів вдавалося досліджувати лише невелику частину антарктичного континентального шельфу, а тому вчені володіють лише мізерною інформацією.

Під час дослідження вчені відловили 265 ссавців, потім до голів кожного з них були прикріплені пристрої для збору даних. Ці пристрої фіксували глибину щоразу, коли тюлені перебували у воді, з частотою раз на 4 секунди. Крім того, вони вимірювали температуру і провідність, що дало змогу вченим дізнатися більше про континентальний шельф Східної Антарктиди й океанські процеси, на які впливає зміна клімату.

Команда об'єднала дані більш ніж 500 000 індивідуальних занурень ссавців і порівняла їх з батиметричною інформацією про глибину води в різних регіонах. Пошук цих невідповідностей насправді може допомогти дізнатися про різні глибини та особливості в різних регіонах океанів.

За словами співавтора дослідження професора Марка Хінделла, вони з колегами виявили невідповідності оцінок глибини у чверті попередніх оцінок. У деяких окремих випадках тюлені пірнали на більш ніж 1000 метрів глибше, ніж передбачалося можливим.

Далі вчені порівняли дані, отримані від тюленів та інших досліджень, і змогли дізнатися більше про морське дно в цих важкодоступних регіонах, що, своєю чергою, дає змогу отримати більше даних про танення крижаних щитів у цьому районі, а також виявити найтонші ділянки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені впевнені, що Антарктида бачила більше льодовикових періодів, ніж вважалося.