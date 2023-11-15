Люди зможуть зачати дітей у космосі: експеримент покаже, якими будуть "позапланетні" немовлята

Компанія з Нідерландів планує допомогти людям народжувати дітей у космосі, але спочатку експерименти проведуть на мишах.

Ще жодна людина не була народжена в космосі, але компанія Spaceborn United із Нідерландів планує змінити цю ситуацію. Перші експерименти будуть проведені з ембріонами мишей, а потім у планах компанії провести експерименти з ембріонами людини, пише Daily Mail.

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Поки що люди не заселили ні Місяць, ні Марс, але деякі вчені вважають, що це лише питання часу. Тобто люди в майбутньому стануть міжпланетним видом, вважають і в компанії Spaceborn United. Якщо людство перетвориться на такий вид, то потрібно знайти способи народжувати дітей у космосі.

Згідно із заявою нідерландської компанії, у найближчому майбутньому планується провести експеримент, щоб перевірити, чи зможуть зачати й народити в космосі здорових дитинчат миші. Зрештою в компанії планують провести подібний експеримент із зачаттям і народженням людських дітей.

У компанії створили космічний інкубатор для ембріонів, де мають зберігатися сперматозоїди і яйцеклітини, які потім мають об'єднатися на низькій навколоземній орбіті для створення ембріона. Через 5-6 днів після появи цей ембріон буде заморожений, щоб пережити вхід в атмосферу, і доставлений на Землю. Тут його мають дослідити, щоб зрозуміти, чи можна його імплантувати сурогатній матері, яка б виносила дитинча. Запуск космічного інкубатора на орбіту заплановано на листопад наступного року. Після цього експерименту в компанії Spaceborn United збираються провести тест із людськими ембріонами, які з'являться в умовах космосу.

Небезпека для розвитку ембріонів у космосі — це наявність космічного випромінювання, яке може призвести до мутацій ДНК Фото: Daily Mail

Однією з основних перешкод розмноження в космосі є відсутність тут гравітації. Якщо немає гравітації, то навіть статевий акт у двох людей відбуватиметься надзвичайно важко. Але навіть якщо відбудеться зачаття, до кінця не зрозуміло, як відсутність гравітації вплине на розвиток ембріона.

Як показують дослідження, в умовах космосу може відбутися зміна поділу ембріональних стовбурових клітин і процесу їхнього перетворення на різні типи клітин. Також космічне середовище може змінити спосіб захисту клітин від пошкодження ДНК. Але ці дослідження проводили в лабораторіях на Землі, тому достеменно не зрозуміло, яка ситуація з ембріональними клітинами тварин або людини буде в справжньому космосі.

Ще одна небезпека для розвитку ембріонів у космосі — це наявність космічного випромінювання, яке може призвести до мутацій ДНК та появи раку. Якщо на низькій навколоземній орбіті астронавтів захищає магнітне поле Землі від цього випромінювання, то під час подорожі на Марс чи в інші куточки Сонячної системи такого захисту не буде.

Варто зауважити, що зараз активно розвивається сфера космічного туризму, і, хоча ще немає жодного підтвердженого факту сексу в космосі, все ж у найближчому майбутньому, можливо, якась пара спробує під час такого польоту зайнятися сексом. І, можливо, це навіть призведе до зачаття дитини в космосі.

Як уже писав Фокус, деякі вчені вважають, що заняття сексом у космосі дуже небезпечне для людини, та наводять свої аргументи на користь цього твердження.