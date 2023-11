Похмуре майбутнє. Віруси укладають угоди й створюють смертоносних "гібридів", вчені налякані

Дослідники заявили, що реалії гучного серіалу про спалах смертоносного грибка може виявитися не такою вже далекою від майбутнього людства.

Гучний серіал HBO The Last of Us показав майбутнє людства, яким воно може бути, якщо на планету обрушиться спалах смертоносних грибків. Однак тепер учені вважають, що такий сценарій став на один крок ближчим до правдивого, ніж вважалося раніше, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Барселони виявили, що грибок ортопсильоз Candida насправді походить від двох батьківських штамів унаслідок надзвичайно рідкісного явища — гібридизації. Ба більше, вчені вважають, що на цей процес безпосередньо вплинула зміна клімату, спричинена діяльністю людини.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер учені вважають, що кліматична криза обрушиться на людство не тільки рекордними хвилями тепла, масштабними лісовими пожежами і надзвичайно потужними природними явищами. На горизонті також замиготіла нова загроза — гібридні грибки, які розвиваються, щоб адаптуватися до тепліших температур.

За словами провідного автора дослідження, доктора Тоні Габальдона з Інституту біомедичних досліджень у Барселоні, вони з командою виявили, що новий суперштам набув абсолютно нових специфічних властивостей:

зараження організму людини;

зростання за вищих температур;

стійкість до протигрибкових препаратів.

Тепер вчені побоюються, що в майбутньому подібні гібриди можуть стати більш поширеними при підвищенні температури та зміні умов екосистеми в поєднанні з глобалізацією, а також діями людини, зокрема використання фунгіцидів і антибіотиків у сільському господарстві.

Новий суперштам набув специфічних властивостей, як-от зараження організму людини, ріст за вищих температур і стійкість до протигрибкових препаратів Фото: Daily Mail

Габальдон також зазначає, що вчені витратили десятиліття на розуміння того, що робить одні види патогенними для людини, а інші ні. Тепер відповідь очевидна — гібридизація. Цьому процесу досі приділяли надзвичайно мало уваги, проте саме він дає змогу грибкам надзвичайно швидко набувати нових властивостей, наприклад, здатності заражати людину. Команда дійшла висновку, що для грибів гібридизація цілком може стати найкоротшим шляхом до завоювання такого виду як люди.

Зазначимо, під час процесу гібридизації розбіжні геноми та алелі об'єднуються в одну клітину, тим самим посилюючи адаптацію шляхом збільшення геномної пластичності. Попередні оцінки дослідників показують, що сьогодні існує понад мільйон видів грибів і більшість із них пристосовані до життя в помірних або низьких температурах у ґрунті, воді, на деревах, рослинах або тваринах.

За словами співавтора дослідження, доктора Валентини дель Олма, вони з колегами помітили, що оптимальна температура, за якої штами C. Ortopsilosis ростуть, становить 35°C. При цьому вони також здатні виживати за вищих температур. Тепер учені вважають, що океан, який нагрівається, насправді може стати "чудовим котлом" для гібридизації грибків.

Це відкриття викликає тривогу у вчених, оскільки гібрид, по суті, перевершує тепловий бар'єр ссавців, який раніше діяв для нас як "захисний щит". Команда повідомила, що C. ortopsilosis, вочевидь, тісно пов'язана з Candida auris, який наразі поширюється медичними установами США. Вони також вважають, що C. Auris є гібридом, який сформувався в морі та перейшов до людей у 2009 році. Зазначимо, що в усьому світі вже відбулися сотні спалахів цієї інфекції з рівнем смертності від 30 до 60%.

Раніше Фокус писав про те, що чоловік виростив зомбі-гриб, який харчується його кров'ю і плоттю.