Виляла хвостом, як собака: чому комета Erasmus дивно поводилася, пролітаючи повз Сонце (фото)

Згідно з дослідженням, ще жодна комета не показувала такий рух своїм хвостом, як це зробила C/2020 S3 (Erasmus).

Деякі астрономи кажуть, що комети схожі на кішок, які так само, як і домашні улюбленці, мають хвіст і роблять із ним, що хочуть. Але 2020 року комета C/2020 S3 (Erasmus) поводилася скоріше, як собака, а не як кішка, сильно виляючи своїм хвостом під час зближення із Сонцем. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів ArXiv, вважають, що таку поведінку можна пояснити сильним корональним викидом маси на Сонці, пише IFLScience.

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Комета, що прилітає до Сонця раз на 1800 років

Як уже відомо вченим, комета C/2020 S3 (Erasmus) здійснює повний обліт навколо Сонця за 1800 років. Якщо навіть її і спостерігали 1800 років тому, то записів про це в історичних хроніках не збереглося. Цю комету виявили три роки тому, і вона виглядала як звичайна довгоперіодична комета, хоча й наблизилася до Сонця на відстань від Меркурія до нашої зірки. Тобто дуже близько.

Із Землі дуже складно було проводити спостереження за цією кометою, адже її затьмарювало дуже яскраве світло Сонця, але за допомогою космічних апаратів STEREO-A і SoHO, вчені отримали докладні дані про цей об'єкт.

Два різні хвости у комети

Незважаючи на те, що комети порівнюють з кішками, C/2020 S3 на відміну від цих домашніх тварин виростила не один, а відразу 2 хвости. Один хвіст складався з пилу, а другий — з іонів. При цьому обидва хвости не завжди були спрямовані в один і той самий бік.

Коли комета наблизилася до Сонця, то щосекунди вона викидала приблизно 12 тонн водяної пари, коли лід на поверхні комети випаровувався через високу температуру навколишнього середовища. У цей же час комета викидала і пил, пов'язаний раніше з цим льодом.

Коли комета наблизилася до Сонця, то щосекунди вона викидала приблизно 12 тонн водяної пари, коли лід на поверхні комети випаровувався через високу температуру навколишнього середовища. У цей же час комета викидала і пил, пов'язаний раніше з цим льодом Фото: NASA

За словами авторів дослідження, вважається, що хвіст комет відштовхує сонячний вітер і це частково правильне припущення. Але насправді головною рушійною силою в цьому процесі виступає тиск електромагнітного випромінювання. Це тиск, який чинить випромінювання (в даному випадку Сонця) на поверхню об'єкта (в даному випадку комети). Вчені кажуть, що цей тиск світла вплинув на пил, який виривався з комети, і цей вплив був у 10 разів сильнішим, ніж це робить сонячний вітер (потік сонячних частинок).

Автори дослідження кажуть, що частина водяної пари, яка вилітала з комети C/2020 S3, піддалася іонізації ультрафіолетовим випромінюванням Сонця і перетворилася на плазму. Якраз для хвоста з плазми головною рушійною силою, яка визначила його напрямок, був сонячний вітер.

Незвичайна поведінка хвоста комети

За словами вчених, ще в жодної комети не було виявлено такого незвичайного руху плазмового хвоста, як це було помічено в C/2020 S3. Коливання хвоста відбувалися в діапазоні від 150 до 210 градусів щодо Сонця. Це говорить про те, що швидкість сонячного вітру змінювалася від 200 до 550 км/с, як показало дослідження. Але в якийсь момент протягом кількох днів спостережень за кометою цей хвіст дуже сильно почав коливатися.

Учені вважають, що причиною цього коливання став потужний корональний викид маси (потік плазми) на Сонці, який вирвався з однієї із сонячних плям. Через те, що цей потік плазми полетів у космос, минувши Землю, про нього майже нічого не відомо.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що комети могли доставити необхідні для появи життя компоненти не тільки на Землю, а й на інші планети в нашій галактиці. Нове дослідження показало, яким чином комети могли це зробити, щоб не зруйнувати будівельні блоки життя у своєму складі.