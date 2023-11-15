Гастрономічні вундеркінди: хворі мурахи здатні вибирати їжу, яка лікує захворювання

Нове дослідження відкрило унікальну рису в одного з видів мурах. У разі зараження небезпечними захворюваннями вони переходять на їжу, що допомагає боротися з хворобою.

Шовкові мурахи, що мешкають у Фінляндії, продемонстрували дивовижну здатність до самолікування при зараженні грибковим захворюванням. Дослідники з Університету Граца провели експерименти з вивчення цієї поведінки. Вони виявили, що ці мурахи під час зараження інстинктивно споживають попелицю, що пов'язано зі збільшенням виживаності під час інфекції. Відомо, що попелиця містить перекис водню — антисептичний компонент, здатний боротися з грибковими патогенами.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Під час дослідження під керівництвом Джейсона Ріссанена було зібрано 30 диких гнізд шовковистих мурах (Formica fusca), половина з яких була навмисно заражена небезпечним грибком. Потім мурахам запропонували різні варіанти корму: стандартну суміш агару і меду та дві суміші з додаванням різної кількості розчавлених попелиць. Якщо здорові мурахи віддавали перевагу стандартному корму, то заражені мурахи значно збільшували споживання корму, збагаченого попелицею, особливо суміші з підвищеним вмістом попелиці.

Ця вибіркова харчова поведінка виявилася вирішальним фактором у здатності мурах протистояти грибковій інфекції. Після одужання мурахи повернулися до свого звичайного раціону. Отримані результати свідчать про вроджену здатність мурах визначати хімічний склад їжі, зокрема перекису водню, і реагувати на нього таким чином, щоб максимально підвищити свої шанси на виживання без передозування.

Ріссанен наголошує на важливості збалансованого харчування в боротьбі з хворобами, вказуючи на те, що попелиця не тільки пропонує цілющий перекис водню, а й забезпечує організм необхідними поживними речовинами, як-от ліпіди, білки й амінокислоти, що сприяють загальному оздоровленню.

Це дослідження поповнило зростаючий масив даних про самолікування тварин, приєднавшись до таких прикладів, як шимпанзе, які використовують комах для лікування ран, і личинки плодових мух, що вживають спирт для знищення яєць паразитичних ос. Наступна фаза дослідження спрямована на вивчення того, як мурахи можуть використовувати попелицю як природний лікарський засіб у своєму звичайному середовищі існування.

Раніше Фокус писав про таємничого хробака, що плаває в пляшках з мескалем. Вчені розповіли всю правду про загадкового "текілового хробака", якого насправді не використовують у текілі і він зовсім не є хробаком.

Також Фокус писав про новий вид птахів, які розпилюють потужний нейротоксин. У високих концентраціях він може викликати сильні конвульсії і навіть смерть.