На планеті з "цукрової вати" йдуть не менш дивні дощі: що з'ясували астрономи

Дослідники вивчили атмосферу планети за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

Космічний телескоп Джеймса Вебба виявив планету, на якій йдуть дощі з піску, пише The Guardian.

За словами астрономів, планета Wasp-107b розташована на відстані близько 200 світлових років у сузір'ї Діви. Вона вже привертала увагу вчених своїми розмірами, які досить великі, але її вага порівняно маленька, за що її прозвали "планетою з цукрової вати". Останні спостереження за планетою засвідчили, що на ній ідуть дощі й формуються хмари із силікатного піску, здіймається дуже висока температура, вирують сильні вітри й стоїть виразний запах діоксиду сірки, як від згорілих сірників.

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Планета була відкрита у 2017 році після того, як астрономи побачили невеликі затемнення батьківської зірки щоразу, коли планета проходила перед нею. За словами вчених, це схоже на те, якби муха пролітала перед вуличним ліхтарем.

Космічний телескоп Джеймса Вебба виводить ці спостереження на новий рівень, даючи змогу проаналізувати світло, яке проходить через атмосферу планети. Оскільки різні елементи в атмосфері поглинають світло різної довжини, спектр зоряного світла показує, які гази присутні в атмосфері планети.

Планета Wasp-107b за масою схожа на Нептун, але її розмір майже досягає Юпітера, така особливість дає змогу телескопу зазирнути глибоко в атмосферу планети.

"Це чудова мішень, тому що вона дуже пухнаста. Це одна з найбільш пухнастих планет, і саме тому ми можемо отримати такі сильні сигнали, коли аналізуємо її атмосферу. Ми працювали над збором і аналізом даних протягом 10 років, але ніщо не підготувало нас до того, що ми насправді побачили", — каже планетолог з Університету Опен Джоанна Барстоу, яка займається аналізом даних телескопа.

Вона пояснює, що в атмосфері планети Wasp-107b відбувається щось схоже на колообіг води на Землі, але натомість циклічно переміщується пісок із твердого в газоподібний стан.

Температура у нижніх шарах атмосфери сягає +1000°C, саме звідти пари силікатів підіймаються вгору, де охолоджуються і перетворюються на мікроскопічні піщинки.

Зрештою, такі хмари з піщаного пилу стають досить щільними, щоб пролився дощ із піску в нижні шари атмосфери. Нижче певного рівня пісок знову перетворюється на пару, завершуючи цикл.

"Хмари будуть схожими на піщані бурі, де частинки піску рухаються з надзвичайно високою швидкістю, до кількох кілометрів на секунду", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені виявили безпосередньо нову гігантську екзопланету, яка в 16 разів більша за Юпітер. Зображення далекої екзопланети вдалося зробити за допомогою наземного телескопа Subaru на Гаваях.