Загадкові сфери, виявлені в океані: відомо, чи мають вони стосунок до інопланетян (фото)

Фізик із Гарвардського університету стверджує, що ці сфери прибули на Землю не з Сонячної системи і можуть бути пов'язані з інопланетянами.

Цього року фізик Аві Леб із Гарвардського університету розбурхав наукову спільноту, коли заявив про те, що він виявив уперше на Землі об'єкти, які прибули з-за меж Сонячної системи. Леб заявив, що маленькі круглі металеві сфери, знайдені на дні Тихого океану в червні цього року, можуть бути залишками міжзоряного метеорита. Також Леб заявив, після проведення дослідження, що подібний хімічний склад ніколи не зустрічався раніше і ці сфери можуть бути навіть уламками космічного корабля інопланетян. Це твердження багато вчених піддали критиці, і нове дослідження, опубліковане у виданні Research Notes of AAS, ще більше ставить під сумнів твердження вченого з Гарварду, пише Daily Mail.

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Після заяв Леба про те, що він виявив металеві сфери, які можуть мати відношення не просто до міжзоряного об'єкта, а навіть до штучно створеного позаземного об'єкта, багато вчених заявили, що немає переконливих доказів цьому твердженню.

Автори дослідження провели новий аналіз знайдених сфер і вважають, що вони є продуктом промислового забруднення і являють собою лише вугільну золу. Тобто це абсолютно земні об'єкти і жодного стосунку до міжзоряних метеоритів і тим більше до космічних кораблів інопланетян вони не мають.

Вчені з'ясували, що ці сфери, які дістали з дна океану Леб і його команда, у своєму складі мають велику кількість берилію, лантану та урану. При цьому кількість берилію була в сотні разів більшою, ніж у складі земних гірських порід, а урану і лантану — в 500 разів більшою.

Після заяв Леба про те, що він виявив металеві сфери, які можуть бути пов'язані не просто з міжзоряним об'єктом, а навіть зі штучно створеним позаземним об'єктом, багато вчених заявили, що немає переконливих доказів цьому твердженню... Фото: Daily Mail

Берилій утворюється внаслідок хімічної реакції, в якій беруть участь космічні промені високої енергії, а це, за словами Леба, є ознакою того, що це залишки міжзоряного об'єкта.

Але автори нового дослідження заявили, що між цими трьома елементами (а також нікелем, знайденим у складі сфер) існує відповідність із берилієм, лантаном, ураном і нікелем, який утворюється в золі після спалювання вугілля. Тобто це вугільна зола, яка утворилася внаслідок промислової діяльності.

Автори дослідження провели новий аналіз знайдених сфер і вважають, що вони є продуктом промислового забруднення і являють собою лише вугільну золу Фото: Daily Mail

Але Леб заявив, що сфери мають набагато більше заліза у своєму складі, ніж містить вугільна зола. До того ж таку золу не можна було підняти за допомогою магнітів, як це було зроблено Лебом і його командою, адже вугілля немагнітне. Тобто Леб продовжує наполягати на своїй версії про те, що знайдені сфери мають міжзоряне походження.

Коли фізик з Гарварду і його команда провели вивчення загадкових металевих сфер, то вони виявили хімічний склад, який не відповідав жодним природним або штучним сплавам.

Дослідження Леба досі не пройшло наукове рецензування і можливо експерти ніколи цього не зроблять. Річ у тім, що Аві Леб заробив собі репутацію автора авантюрних теорій, коли припустив, що міжзоряний об'єкт Оумуамуа міг бути створений інопланетянами.

Дослідження Леба досі не пройшло наукове рецензування і можливо експерти ніколи цього не зроблять. Річ у тім, що Аві Леб заробив собі репутацію автора авантюрних теорій, коли припустив, що міжзоряний об'єкт Оумуамуа міг бути створений інопланетянами Фото: Forbes

Щодо всієї цієї історії із загадковими сферами, то вона розпочалася ще 2014 року, коли на Землю впав міжзоряний метеорит, який отримав назву IM1. У червні 2023 року Аві Леб організував експедицію, під час якої було знайдено 700 металевих сфер невеликого розміру.

Наразі відомо про три міжзоряні об'єкти: це власне метеорит IM1, а також об'єкт Оумуамуа, виявлений 2017 року, і комета 2I/Борисова, виявлена 2019 року.

Як уже писав Фокус, нещодавно Аві Леб взяв участь у розслідуванні незвичайного інциденту, який стався в США. У небі над деякими штатами було зафіксовано появу дуже сильного гуркоту, який відчувався на поверхні. Виявилося, що це не пов'язано з появою НЛО.