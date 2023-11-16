Загадкові сфери, виявлені в океані: відомо, чи мають вони стосунок до інопланетян (фото)
Фізик із Гарвардського університету стверджує, що ці сфери прибули на Землю не з Сонячної системи і можуть бути пов'язані з інопланетянами.
Цього року фізик Аві Леб із Гарвардського університету розбурхав наукову спільноту, коли заявив про те, що він виявив уперше на Землі об'єкти, які прибули з-за меж Сонячної системи. Леб заявив, що маленькі круглі металеві сфери, знайдені на дні Тихого океану в червні цього року, можуть бути залишками міжзоряного метеорита. Також Леб заявив, після проведення дослідження, що подібний хімічний склад ніколи не зустрічався раніше і ці сфери можуть бути навіть уламками космічного корабля інопланетян. Це твердження багато вчених піддали критиці, і нове дослідження, опубліковане у виданні Research Notes of AAS, ще більше ставить під сумнів твердження вченого з Гарварду, пише Daily Mail.
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Після заяв Леба про те, що він виявив металеві сфери, які можуть мати відношення не просто до міжзоряного об'єкта, а навіть до штучно створеного позаземного об'єкта, багато вчених заявили, що немає переконливих доказів цьому твердженню.
Автори дослідження провели новий аналіз знайдених сфер і вважають, що вони є продуктом промислового забруднення і являють собою лише вугільну золу. Тобто це абсолютно земні об'єкти і жодного стосунку до міжзоряних метеоритів і тим більше до космічних кораблів інопланетян вони не мають.
Вчені з'ясували, що ці сфери, які дістали з дна океану Леб і його команда, у своєму складі мають велику кількість берилію, лантану та урану. При цьому кількість берилію була в сотні разів більшою, ніж у складі земних гірських порід, а урану і лантану — в 500 разів більшою.
Берилій утворюється внаслідок хімічної реакції, в якій беруть участь космічні промені високої енергії, а це, за словами Леба, є ознакою того, що це залишки міжзоряного об'єкта.
Але автори нового дослідження заявили, що між цими трьома елементами (а також нікелем, знайденим у складі сфер) існує відповідність із берилієм, лантаном, ураном і нікелем, який утворюється в золі після спалювання вугілля. Тобто це вугільна зола, яка утворилася внаслідок промислової діяльності.
Але Леб заявив, що сфери мають набагато більше заліза у своєму складі, ніж містить вугільна зола. До того ж таку золу не можна було підняти за допомогою магнітів, як це було зроблено Лебом і його командою, адже вугілля немагнітне. Тобто Леб продовжує наполягати на своїй версії про те, що знайдені сфери мають міжзоряне походження.
Коли фізик з Гарварду і його команда провели вивчення загадкових металевих сфер, то вони виявили хімічний склад, який не відповідав жодним природним або штучним сплавам.
Дослідження Леба досі не пройшло наукове рецензування і можливо експерти ніколи цього не зроблять. Річ у тім, що Аві Леб заробив собі репутацію автора авантюрних теорій, коли припустив, що міжзоряний об'єкт Оумуамуа міг бути створений інопланетянами.
Щодо всієї цієї історії із загадковими сферами, то вона розпочалася ще 2014 року, коли на Землю впав міжзоряний метеорит, який отримав назву IM1. У червні 2023 року Аві Леб організував експедицію, під час якої було знайдено 700 металевих сфер невеликого розміру.
Наразі відомо про три міжзоряні об'єкти: це власне метеорит IM1, а також об'єкт Оумуамуа, виявлений 2017 року, і комета 2I/Борисова, виявлена 2019 року.
Як уже писав Фокус, нещодавно Аві Леб взяв участь у розслідуванні незвичайного інциденту, який стався в США. У небі над деякими штатами було зафіксовано появу дуже сильного гуркоту, який відчувався на поверхні. Виявилося, що це не пов'язано з появою НЛО.