Слабкість чоловіків до алкоголю впливає на їхнє майбутнє потомство: висновки вчених шокують

Дослідники вважають, що наука недооцінює наслідки вживання батьками алкоголю за місяці та тижні до зачаття.

Статистичні дані показують, що чоловіки п'ють більше, частіше вживають алкоголь і майже в 4 рази частіше страждають на розлади, пов'язані з вживанням алкоголю, ніж жінки. І все ж, коли справа доходить до діагностики дітей із вродженими дефектами, пов'язаними з вживанням алкоголю, історично враховуються лише звички матері, пише Science Alert.

За словами професора фізіології Техаського університету A&M Майкла Голдінга, така розстановка відповідальності зовсім не є справедливою. Попередні дослідження вже довели, що сперматозоїди несуть величезну кількість епігенетичної інформації, яка суттєво впливає на розвиток плода та здоров'я дитини загалом.

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Проте реальність така, що в сучасному світі більшість лікарів і медичних працівників все ще не беруть до уваги вплив здоров'я і способу життя батька на розвиток дитини. Саме тому Голдін з колегами присвячують свої дослідження тому, як вживання алкоголю чоловіками за тижні та місяці до зачаття впливає на розвиток плода. У результаті вченим уперше вдалося продемонструвати, що вживання чоловіками алкоголю до вагітності є ймовірною причиною розвитку черепно-лицьових аномалій і порушень росту в плода. Але, на жаль, цей аспект все ще залишається мало вивченим.

Ще 1981 року головний хірург США випустив попередження громадської охорони здоров'я про те, що вживання алкоголю жінками під час вагітності є причиною фізичних і розумових вроджених дефектів у дітей. Статистика свідчить про те, що сьогодні приблизно в 1 із 20 школярів у США можуть спостерігатися ті чи інші форми розладів алкогольного спектра плода.

Дані Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) свідчать про те, що подібні форми розладів можуть виникнути, коли алкоголь потрапляє з крові матері до дитини через пуповину. У результаті з'явилося упередження, що на розвиток плода і здоров'я майбутньої дитини впливає лише вживання алкоголю мамою.

Однак із часом з'явилося дедалі більше суперечностей. Наприклад, подібні дефекти спостерігалися в новонароджених, навіть коли матері запевняли, що не вживали алкоголь. Водночас учені виявили, що зареєстровані рівні вживання алкоголю не корелюють безпосередньо з розвитком у дитини дефектів. Ба більше, не всі жінки, які вживають алкоголь під час вагітності, народжують дітей з алкогольним синдромом плода.

Відсутній шматочок пазла — батьки

Усе це наштовхнуло вчених на думку, що існують ще поки що невідомі фактори впливу. Голдіна з колегами вважають, що частина пазла, якої бракує, — це батьки.

Відомо, що алкоголь є соціальним наркотиком, а тому цілком імовірно, що жінки пили не самі, а, наприклад, зі своїми партнерами. Виходячи з цього припущення, команда використовувала модель миші, щоб визначити, що станеться, якщо мама, тато або обоє батьків будуть випивати.

Голдін зазначає, що фетальний алкогольний синдром пов'язаний із трьома вродженими дефектами:

аномалії обличчя;

зниження росту голови та головного мозку;

затримка росту плода.

Команда взяла за основу попередні дослідження на мишах і людях, а потім використала комп'ютерне моделювання, щоб подивитися, як вживання алкоголю одним або обома батьками впливає на розвиток плода. А потім програма визначила, які зміни були впливом з боку матері, батька або обох батьків.

Дитина з типовими рисами обличчя, пов'язаними з розладом алкогольного спектра плода Фото: Wikipedia

Учені виявили, що хронічне вживання алкоголю чоловіками впливає на формування мозку, черепа та обличчя дітей. Крім того, спостерігалася мікроцефалія, недорозвинення голови та головного мозку, а також менша вага під час народження, причому вона зменшувалася пропорційно до того, наскільки більше пив батько.

У результаті вчені дійшли висновку, що хронічне вживання алкоголю чоловіками (понад 5 порцій на день протягом чотиригодинного вікна) може спричинити всі три основні вроджені дефекти. Ба більше, модель також показала, що черепно-лицьові зміни зберігаються і в більш пізньому віці. Аномальне розташування верхніх і нижніх зубів є ще одним визнаним симптомом алкогольного синдрому плода у людини. До слова, інші дослідження також засвідчили, що вживання алкоголю чоловіками призводить до зміни поведінки в потомства, а також підвищений ризик вади серця.

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