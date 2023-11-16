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Більше не вирок: учені відкрили новий метод лікування хронічної хвороби легень

Ксенія Романова
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Група фахівців сподівається, що це відкриття прокладе шлях до створення нових методів лікування ХОЗЛ

Відкриття унікальної властивості вже відомого білка дало змогу вченим звернути погляд на можливе регулювання його рівня, як метод боротьби з виснажливим захворюванням.

Вченим вдалося виявити суттєвий зв'язок між білком TLR7 і хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Це відкриття, зроблене зусиллями Centenary Institute і Сіднейського технологічного університету, свідчить про несподіваний вплив TLR7 на загострення ХОЗЛ — захворювання легень, часто пов'язаного з палінням або впливом шкідливих подразнювальних факторів. При ХОЗЛ пошкоджуються повітряні мішки легень, виникає запалення і надлишкове вироблення слизу, що серйозно ускладнює дихання. Але нове відкриття, можливо, дасть шанс на лікування захворювання, пише New Atlas.

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У новому важливому дослідженні підкреслюється роль TLR7, зазвичай відомого своєю функцією в імунному захисті від вірусів. Тепер ученим стало зрозуміло, що підвищений рівень TLR7 погіршує стан легенів. Це відкриття було отримано в результаті вивчення легеневої тканини як здорових людей, так і пацієнтів з різними стадіями ХОЗЛ. Під час дослідження було виявлено 4 269 генів з різною експресією, пов'язаних з імунною відповіддю, ремоделюванням тканин і метаболічними змінами, причому TLR7 було значно підвищено в разі наявності ХОЗЛ.

Дослідження на мишачих моделях показало, що у мишей, позбавлених TLR7, під час впливу сигаретного диму зменшувалася емфізема і поліпшувалася функція легенів. І навпаки, активація TLR7 у здорових мишей, які зазнавали впливу диму, призводила до погіршення стану легенів. Цей висновок особливо важливий, оскільки у хворих на ХОЗЛ виявлено збільшення кількості TLR7-позитивних опасистих клітин, що відіграють важливу роль у захисті організму, і це корелює з тяжкістю порушення функції легень.

Провідний автор дослідження Ганг Лю підкреслив виявлену важливість опасистих клітин у загостренні ХОЗЛ. За словами вченого, їхня активність, посилена підвищенням рівня TLR7, посилює запалення в легенях, ускладнюючи дихання. Група фахівців сподівається, що це відкриття прокладе шлях до створення нових методів лікування ХОЗЛ, спрямованих на вплив на TLR7 з метою уповільнення прогресування захворювання, що буде не так просто, тому що білок не є повністю шкідливим для нас і відіграє важливу роль в інших функціях організму.

Раніше Фокус писав про зв'язок між виникненням раку легенів і автомобільними вихлопами. У забрудненому вихлопними газами повітрі містяться частинки PM2.5, які "пробуджують сплячу" мутацію в клітинах легенів. Це пояснює кількість смертей від раку легенів у людей, які не палять, число яких у світі сягає до 300 000 випадків на рік.

Також Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.