Більше не вирок: учені відкрили новий метод лікування хронічної хвороби легень

Відкриття унікальної властивості вже відомого білка дало змогу вченим звернути погляд на можливе регулювання його рівня, як метод боротьби з виснажливим захворюванням.

Вченим вдалося виявити суттєвий зв'язок між білком TLR7 і хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Це відкриття, зроблене зусиллями Centenary Institute і Сіднейського технологічного університету, свідчить про несподіваний вплив TLR7 на загострення ХОЗЛ — захворювання легень, часто пов'язаного з палінням або впливом шкідливих подразнювальних факторів. При ХОЗЛ пошкоджуються повітряні мішки легень, виникає запалення і надлишкове вироблення слизу, що серйозно ускладнює дихання. Але нове відкриття, можливо, дасть шанс на лікування захворювання, пише New Atlas.

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У новому важливому дослідженні підкреслюється роль TLR7, зазвичай відомого своєю функцією в імунному захисті від вірусів. Тепер ученим стало зрозуміло, що підвищений рівень TLR7 погіршує стан легенів. Це відкриття було отримано в результаті вивчення легеневої тканини як здорових людей, так і пацієнтів з різними стадіями ХОЗЛ. Під час дослідження було виявлено 4 269 генів з різною експресією, пов'язаних з імунною відповіддю, ремоделюванням тканин і метаболічними змінами, причому TLR7 було значно підвищено в разі наявності ХОЗЛ.

Дослідження на мишачих моделях показало, що у мишей, позбавлених TLR7, під час впливу сигаретного диму зменшувалася емфізема і поліпшувалася функція легенів. І навпаки, активація TLR7 у здорових мишей, які зазнавали впливу диму, призводила до погіршення стану легенів. Цей висновок особливо важливий, оскільки у хворих на ХОЗЛ виявлено збільшення кількості TLR7-позитивних опасистих клітин, що відіграють важливу роль у захисті організму, і це корелює з тяжкістю порушення функції легень.

Провідний автор дослідження Ганг Лю підкреслив виявлену важливість опасистих клітин у загостренні ХОЗЛ. За словами вченого, їхня активність, посилена підвищенням рівня TLR7, посилює запалення в легенях, ускладнюючи дихання. Група фахівців сподівається, що це відкриття прокладе шлях до створення нових методів лікування ХОЗЛ, спрямованих на вплив на TLR7 з метою уповільнення прогресування захворювання, що буде не так просто, тому що білок не є повністю шкідливим для нас і відіграє важливу роль в інших функціях організму.

Раніше Фокус писав про зв'язок між виникненням раку легенів і автомобільними вихлопами. У забрудненому вихлопними газами повітрі містяться частинки PM2.5, які "пробуджують сплячу" мутацію в клітинах легенів. Це пояснює кількість смертей від раку легенів у людей, які не палять, число яких у світі сягає до 300 000 випадків на рік.

Також Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

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