Прокляті скарби. У тропічних птахів рівень ртуті в 30 разів вищий за допустимий: винне золото

Результати нового дослідження виглядають вельми тривожно, вчені вважають, що пернаті отруєні внаслідок видобутку золота.

Тропічні регіони Землі є домівкою для безлічі яскравих і незвичайних птахів, проте тепер учені вважають, що їхні життя перебувають у небезпеці. Найбільше в історії дослідження рівня ртуті у тропічних птахів показало вельми тривожні результати: токсичні та найвищі за всю історію спостережень концентрації ртуті, пише IFLScience.

До цього моменту вченим мало що було відомо про ртутне забруднення тропіків. У новому дослідженні міжнародна група вчених спробувала пролити світло на цю ситуацію: вчені зібрали та проаналізували 2316 зразків крові та пір'я 322 видів птахів, що мешкають у Центральній і Південній Америці та Вест-Індії.

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Результати аналізу показали неймовірні концентрації ртуті у тропічних видів співочих птахів — у деяких випадках вони в 3 рази перевищували допустимі безпечні значення, наприклад, в одного зеленого зимородка. Високі концентрації ртуті також було виявлено в тропічних хижих і водних птахів: у першому випадку вчені пов'язують це з накопиченням у харчовому ланцюзі, тоді як у другому — ймовірним винуватцем називають накопичення ртуті в річищах річок.

Далі вчені зацікавилися, звідки накопичилася вся ця ртуть. Відомо, що ртуть може виникати природним шляхом, вивергаючись вулканами та скелями в геологічно активних районів тропіків. Однак у цьому випадку, на думку вчених, більш імовірним джерелом забруднення є дрібномасштабний або кустарний видобуток золота, який у всьому світі вважається найбільшим джерелом ртутного забруднення.

За словами провідного автора дослідження Кріса Сейерса, команда також виявила, що концентрації ртуті були майже в 4 рази вищими на ділянках, схильних до кустарної та дрібномасштабної золотодобувної діяльності. Відомо, що ртуть використовується у видобутку золота як швидкий спосіб отримати доступ до важкодоступних крихітних частинок золота, оскільки здатна зв'язуватися з потрібним металом. Далі видобуті грудочки нагрівають, ртуть випаровується, внаслідок чого залишається золото, при цьому пари ртуті потрапляють у землю, воду або атмосферу, отруюючи їх.

Передбачається, що високі концентрації ртуті можуть вплинути на їхню імунну систему, що робить їх більш сприйнятливими до хвороб. Крім того, тропічних птахів часто сприймають як індикатори здоров'я довкілля: вчені припускають, що забруднення ртуті може також спостерігатися в інших птахів, тварин і людей, що мешкають на цих територіях.

Раніше Фокус писав про те, що люди збільшили концентрацію токсичної ртуті в атмосфері в 7 разів.