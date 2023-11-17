Падіння китайської ракети на Місяць: разом із нею на супутнику розбилося щось іще

Дослідники вважають, що на борту ракети-носія місії "Чан'е-5Т1" перебував якийсь невідомий об'єкт.

Поверхня Місяця вже давно всіяна уламками космічних апаратів або відпрацьованих частин ракет, які тепер спочивають серед місячного реголіту. Нещодавнє зіткнення частини китайської ракети також залишило свій слід на поверхні нашого супутника і вчені кажуть, що цей відбиток досить дивний, пише Gizmodo.

4 березня 2022 року частина ракети-носія "Чанчжен-3C" врізалася в поверхню Місяця. До цього дехто вважав, що ракета належала компанії SpaceX, і її було виведено на високу орбіту 2015 року. Пізніше з'ясувалося, що це була все ж таки частина китайської ракети, виведеної на орбіту у 2014 році в межах місячної місії.

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Але на цьому загадки не закінчилися. Під час зіткнення з поверхнею Місяця, другий ступінь ракети залишив цілих два кратери. Тоді вчені задалися питанням, що саме розбилося того дня на Місяці?

Група дослідників з Університету Арізони відстежила траєкторію польоту об'єкта протягом 7 років до нещасливого дня. У своїй статті, опублікованій у журналі The Planetary Science Journal, дослідники надали аналіз траєкторії польоту китайської ракети, а також те, як вона відбивала світло. Дослідники підтвердили, що це дійсно була ракета-носій китайської місії "Чан'є-5Т1", але на момент падіння на її борту також було присутнє загадкове корисне навантаження.

"Це перший раз, коли ми побачили подвійний кратер. Ми знаємо, що у випадку з "Чанчжен-3C" удар був спрямований майже прямо вниз, і щоб отримати два кратери приблизно однакового розміру, вам знадобляться дві приблизно рівні маси, які розташовані з обох кінців ракети", — говорить провідний автор дослідження з Університету Арізони Таннер Кемпбелл.

Команда дослідників стежила за небом у пошуках астероїдів, але виявила об'єкт, що летить через відрізок між Землею і Місяцем. Спочатку, природа виявленого об'єкта була невідома, тому йому присвоїли позначення WE0913A.

Коли дослідники розібралися, що мають справу з ракетою-носієм, потужний телескоп був використаний для спостереження за тим, як вона відбиває світло. Це допомогло відстежувати рух об'єкта по орбіті. І він поводився досить дивно.

"Ми очікували, що ракета, яка летить, буде злегка погойдуватися, особливо якщо врахувати, що корпус ракети є великою порожньою оболонкою з важким двигуном на одному боці. Але об'єкт постійно перекидався і був дуже нестабільним", — каже Кемпбелл.

Побачене змусило вчених припустити, що в передній частині ракети-носія було встановлено щось іще, що послужило противагою двом гігантським двигунам. Це також може пояснити два кратери, які утворилися після падіння ракети на поверхню Місяця.

"Ми й гадки не маємо, що це могло бути, можливо, якась додаткова структура, або додаткові інструменти, або щось іще. Ймовірно, ми ніколи цього не дізнаємося", — підсумував учений.

Китай рідко розголошує деталі своїх місій, тому не дивно, що на ракеті-носії перебував загадковий об'єкт і те, що космічне агентство жодним чином не прокоментувало те, що трапилося.

Нагадаємо, тривалий час у Китаї заперечували, що це їхня ракета вріжеться в поверхню Місяця. Тоді Міністерство закордонних справ Китаю заявляло, що об'єкт, який летить до Місяця, не має жодного стосунку до другої ступені ракети "Чанчжен-3C".