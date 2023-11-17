Археологи відкрили в Сербії понад 100 стародавніх пам'яток Європи бронзового віку (фото)

Виявлені об'єкти, яким приблизно 3600 років, утворюють неймовірний 150-кілометровий пояс уздовж річки Тиса.

Археологи з Університетського коледжу Дубліна за допомогою сучасних технологій зробили надзвичайне відкриття: понад 100 раніше невідомих стародавніх пам'яток, розкиданих по території сучасної Сербії. Ці знахідки проливають світло на регіон, який довгий час залишався поза увагою і який колись вважався далекою та незначною частиною Європи бронзового віку, пише Arkeonews.

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Прорив став можливим завдяки використанню супутникових зображень Google Earth та повітряної розвідки. Цей високотехнологічний підхід трансформував археологію, дозволивши експертам не лише моніторити відомі об'єкти, але й виявляти приховані скарби, що лежать під поверхнею Землі.

Дослідники використовували Google Earth, щоб виявити кругові земляні споруди та глибокі рови, подібні до цього на півночі Сербії Фото: BARRY MOLLOY AND DARJA GROSMAN

Виявлені об'єкти, яким приблизно 3600 років, утворюють неймовірний 150-кілометровий пояс уздовж річки Тиса. Ці споруди, включаючи масивні огорожі, захищені стінами і ровами, були важливими компонентами розгалуженої мережі поселень, залучених до жвавої торгівлі, яка зв'язала континент воєдино.

Багато споруд, багато з яких виявлено вперше, ховалися на видноті. Деякі з них невидимі на землі, тому що вони були розорані майже дощенту після десятиліть інтенсивного землеробства або зруйновані в доісторичні часи.

Двадцять чотири локації, ідентифіковані за допомогою супутникових даних та підтверджені як археологічні об'єкти Фото: M. Estanqueiro

Паннонську рівнину, відкриту територію, яка зараз включає частини Румунії, Угорщини та Сербії, вважали далекою глибинкою. Так було навіть після того, як два десятиліття тому археологи виявили кілька масивних поселень бронзової доби, деякі з яких були захищені кілометровими стінами і ровами.

"Їх розглядали як єдинорогів на фоні ландшафту, — каже Баррі Моллой, археолог з Університетського коледжу Дубліна. — Це місце вважалося глухим закутком".

Щоб підтвердити вік цих об'єктів, археологи використовували різні методи, включаючи вивчення фрагментів кераміки, каміння, що використовувалося для розмелювання зерна, і кісток тварин, розкиданих по всій території. Радіовуглецеве датування цих артефактів дозволило віднести залишки споруд до часових меж від 1550 р. до н. е. до 1200 р. до н. е.

Велетенські розміри і складність цих споруд продовжують ставити перед дослідниками питання. Попри виклики, пов'язані з їхніми розмірами та плином часу, ці відкриття мають вирішальне значення для складання пазла Європи бронзового віку. Вони дають цінну інформацію про багату історію континенту, зокрема про його розгалужені торговельні мережі та культурні зв'язки.

Використовуючи супутникові знімки та інноваційні археологічні методи, вчені неухильно заповнюють прогалини в наших знаннях, пропонуючи зазирнути в життя і суспільство наших далеких предків. Ці знахідки слугують нагадуванням про неосяжність нашого минулого і про захоплюючі можливості, які відкриваються перед нами в розгадці його таємниць.

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