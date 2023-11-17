Чи може кетчуп замінити спортивну добавку: дієтолог розкриває правду

Останнім часом пакетики цього томатного соусу стають дедалі популярнішими серед спортсменів, вони використовують їх для поповнення вуглеводів.

Не секрет, що під час виснажливих тренувань або тривалих змагань спортсменам потрібне швидке і легко засвоюване джерело вуглеводів під час тривалих тренувань. Традиційно спортсмени покладалися на спеціалізовані енергетичні гелі, проте тепер у них з'явився несподіваний конкурент — пакетики кетчупу Heinz, пише Science Alert.

Фактично саме смак є вирішальним фактором при виборі енергетичних добавок, особливо, коли йдеться про напружені зусилля на витривалість. Традиційні спортивні продукти пропонують різноманітні смаки, проте новим конкурентом цих добавок став широко відомий і багатьма улюблений кетчуп. Насправді гострий смак і пікантний характер кетчупу можуть сподобатися далеко не всім, проте він містить вуглеводи, в основному у вигляді цукру з помідорів, які так необхідні спортсменам під час тренування.

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За словами викладача спортивного харчування в Університеті Західної Шотландії Рейчел Кімбл, наявність легкодоступного джерела вуглеводів, такого як пакети з кетчупом, можуть забезпечити вирішальний заряд енергії під час тренувань або змагань. Однак характер кетчупу може стати обмежувальним фактором.

По-перше, спортсменам, які займаються більш тривалими вправами, рекомендується вживати 30-60 г вуглеводів на годину. Стандартні гелі містять близько 25 г вуглеводів, тоді як пакетик кетчупу об'ємом 10 мл містить всього близько 2,6 г вуглеводів. Щоб заповнити хоча б нижню межу необхідних вуглеводів, спортсмену необхідно з'їсти щонайменше 12 пакетиків кетчупу на годину.

По-друге, відкриття пакетика кетчупу на ходу може стати справжньою проблемою — навіть у домашніх умовах із цим бувають проблеми, що вже казати про відкриття 12 пакетиків кетчупу в русі. У результаті цей процес може стати фактором, що відвертає увагу і завадить спортсмену досягти потрібного результату.

По-третє, спортивні гелі часто також містять електроліти, зокрема калій, магній і натрій. Ці електроліти втрачаються організмом разом із потом під час виснажливих фізичних вправ, а тому їхнє поповнення є надзвичайно важливим для запобігання зневодненню та м'язовим спазмам. Кетчуп насправді також містить деяку кількість електролітів через вміст солі, але навряд чи цього достатньо для підтримання балансу.

По-четверте, кетчуп має кислий смак через томати та оцет. У результаті його вживання може викликати печію і кислотний рефлюкс, що відверне спортсмена від максимальної продуктивності. Крім того, поєднання цукру і кислоти в кетчупі може завдати шкоди здоров'ю зубів.

По-п'яте, помідори містять такі сполуки, як лікопін і каротиноїди. Попередні дослідження вже показали, що ці антиоксиданти зменшують маркери пошкодження м'язів після бігу на витривалість, що може виявитися корисним.

За словами Кімбл, усе це свідчить про те, що вживання пакетиків кетчупу спортсменами просто здається непрактичним. Однак якщо вам все ж хочеться включити їх у свій спортивний раціон, вчені радять робити це в помірних кількостях. Крім того, варто поекспериментувати з соусом у тренувальному режимі, перш ніж використовувати його на будь-яких змаганнях.

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