Кривава щедрість. Учені дізналися, яка кількість перелитої крові рятує від інфаркту

Нове дослідження порівняло дві стратегії переливання крові та показало, яка з них захищає пацієнтів від ризиків повторного інфаркту.

Міжнародне дослідження дало змогу отримати нові відомості про стратегію переливання крові пацієнтам з інфарктом міокарда, які страждають на анемію. Дослідження Myocardium Infarction and Transfusion (MINT), у якому взяли участь понад 3500 осіб зі 144 лікарень шести країн, було спрямоване на визначення найефективнішого підходу до переливання крові для підвищення виживаності та зниження частоти повторних інфарктів у таких пацієнтів, пише Knowridge.

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У дослідженні порівнювали дві стратегії переливання крові. За ліберальної стратегії пацієнти отримували достатню кількість крові для підтримання її рівня вище за 10 грамів на децилітр (г/дл), а за обмежувальної стратегії переливання крові проводили тільки в разі зниження рівня г/дл нижче за 8 г/дл. Усі учасники дослідження страждали на анемію з рівнем гемоглобіну нижче 10 г/дл.

Попередні результати свідчать про те, що ліберальна стратегія переливання крові може бути більш корисною для пацієнтів з анемією, хоча різниця в результатах була незначною: зниження смертності або повторних інфарктів становило 2,4% порівняно з обмежувальною стратегією. У дослідження були включені особи з різними захворюваннями, середній вік яких становив 72 роки, а 45% становили жінки.

Результати дослідження, проведеного під керівництвом доктора Джеффрі Л. Карсона з Медичної школи Рутгерса Роберта Вуда Джонсона, не є остаточними, але свідчать про потенційні переваги ліберальної стратегії переливання крові. Дослідники планують продовжити вивчення питання про те, які групи пацієнтів можуть отримати більше користі від застосування того чи іншого підходу, що визначить напрямок майбутніх досліджень у цій галузі.

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