Втрачене золото якобітів: дослідник назвав потенційні місця, де шукати скарби (відео)

Втрачене золото якобітів, поховане десь у Шотландії, роками цікавить науковців та шукачів скарбів. Нещодавні дослідження вказують на чотири потенційні місця в яких заховали скарби.

У шотландській історії небагато історій захоплюють уяву так само, як таємниця втраченого золота якобітів. Починаючи з 1745 року, коли принц Чарльз Едуард Стюарт, або Красунчик принц Чарлі, прагнув посісти престоли Шотландії, Англії та Ірландії, ця сага розгортається з інтригами та суперечками, пише Ancient Origins.

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У той час Іспанія та Рим пообіцяли надати значну фінансову підтримку справі якобітів — загалом 400 000 ліврів на місяць. Проблема полягала в тому, щоб доставити ці кошти повстанській армії Чарлі. Початкова частина золота, відправлена в 1745 році, потрапила до рук прихильників клану Маккея, що ускладнило ситуацію.

Після битви при Каллодені у 1746 році, де армія принца Чарлі зазнала поразки, інтрига загострилася. Перш ніж звістка про поразку дійшла до Франції, фрегати, навантажені бренді, припасами і значною кількістю золотих монет, увійшли в озеро Лох-нан-Ума, де вони вивантажили скарб. Шість скринь золота, загальною вартістю 1,2 мільйона ліврів, були перевезені до озера Лох-Аркейг, де їх і закопали.

Доктор Арчибальд Кемерон. Центральний персонаж історії про загублений скарб Фото: Вікіпедія

Секрет розташування скарбу довірили Мюррею з Броутона, який мав розподілити золото між місцевими вождями. Проте коли його затримали урядові війська, таємниця перейшла до вождя клану Кемерон, а згодом до вождя клану Макферсон, Юана Макферсону з Клуні. Проте після втечі Чарльза у вересні 1746 року, наступні роки Макферсон жив у вигнані, переховуючись від влади.

Місцезнаходження цього скарбу було одержимістю принца Чарлі. Попри спроби знайти його, включаючи місію на чолі з доктором Арчибальдом Кемероном у 1753 році, доля золота залишалася невловимою. Виникли звинувачення у розкраданні, що призвело до розбрату серед вцілілих якобітів. Згідно з документами, якобіти та вожді Хайленду звинувачували одне одного, що призвело до образ та розбрату.

Історія якобітів

Десятиліття досліджень дали чотири потенційні підказки про місцезнаходження золота. Архіви клану Кемеронів вказують на схованку на місці спалення Калліча, а "Chambers History" розповідає про таємне поховання поблизу Кінлочаркайґа. У 2003 році з'явився лист, в якому детально викладено передсмертне зізнання, що вказує на Арісаїг на західному узбережжі як на потенційне місце поховання.

Таємниця поглиблюється з відкриттям "Печери принца Чарлі". Однак нещодавні дослідження припускають, що перші картографи могли переплутати "клітку" (cage) з "печерою" (cave). Маргарет Елфінстоун припускає, що на картах позначено місцезнаходження "Клітки Клуні", притулку вождя клану Макферсона.

Пошуки втраченого якобітського золота продовжуються. Спадщина скарбу красунчика принца Чарлі продовжує вабити шукачів пригод, істориків та мисливців за скарбами, запрошуючи їх розкрити таємниці, поховані в багатому минулому Шотландії.

Раніше Фокус писав, що в Польщі знайшли скарб золотих монет часів Другої світової війни. Він складається з 70 золотих монет й оцінюється у понад 24 тисяч доларів.

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