Мляво спотикаються і пускають слину. У Єллоустоунському парку інфекція перетворює оленів на зомбі

Доглядачі національного парку підтвердили перший випадок зараження надзвичайно небезпечною хворобою, яка швидко поширюється серед тварин.

Днями Єллоустонський національний парк підтвердив перший випадок хронічної виснажливої хвороби (CWD), яку також прозвали "хворобою зомбі-оленів" через її вельми похмурі симптоми, що проявляються у деяких тварин, пише Forbes.

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CWD являє собою заразну і незмінно смертельну хворобу, яка вражає оленячих, до цієї групи входять:

лосі;

олені;

карибу;

північні олені.

Відомо, що хвороба спричиняється причинами — інфекційними, неправильно згорнутими варіантами білків, які здатні викликати неправильне згортання і нормальних аналогів. У результаті вони поступово руйнують мозок і нервову систему тварини. Основними симптомами захворювання є:

різка втрата ваги (виснаження);

опускання голови;

спотикання;

млявість;

пускання слини.

На жаль, сьогодні не існує методів лікування CWD, як і вакцини, що захищає від нього. Учені вже встановили, що захворювання передається через прямий контакт із рідинами зараженого, наприклад, фекаліями, слиною, кров'ю або сечею. Іншою ймовірною причиною зараження може стати непрямий контакт з об'єктами або навколишнім середовищем, забрудненими інфекційним матеріалом.

Небезпека полягає в тому, що пріони надзвичайно складно інактивувати, а тому пріонні захворювання майже неможливо знищити. Зазначимо, що на сьогодні вченим також невідомі випадки зараження людей, домашніх чи сільськогосподарських тварин CWD, але в Центрі з контролю та профілактики захворювань уже заявили, що якщо зараження й можливе, воно, ймовірно, відбудеться через вживання в їжу зараженого м'яса.

Таким чином науковці та ЦКЗ закликають мисливців уникати тварин, які виглядають хворими, знайдені мертвими або поводяться дивно під час полювання. Мисливців також попросили уникати контакту з тваринами, працювати в рукавичках і не використовувати побутові ножі під час польового прибирання.

За словами представників Національного Єллоустоунського парку, хворобу було підтверджено в дорослого оленя, знайденого біля озера. Через те, що не існує ефективного способу боротьби з цим захворюванням, доглядачі заявили, що працюватимуть над виявленням зон у парку, схильних до CWD, а також посилять моніторинг і тестування на предмет хвороби.

Раніше Фокус писав про те, що зомбі-інфекція з серіалу "Одні з нас" існує, але має деякі відмінності.