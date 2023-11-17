Поза межами задоволення: як виготовляють каву без кофеїну

Кава — один з найпопулярніших напоїв у світі, і високий вміст кофеїну — одна з головних причин цього. Це природний стимулятор, який дає заряд бадьорості, і ми просто не можемо насититися ним.

Каву цінують у всьому світі за її насичений аромат і, звичайно ж, за кофеїн, який надає нам бадьорості. Проте, з різних причин, багато людей намагаються обмежити споживання кофеїну. З'являється кава без кофеїну — ідеальний варіант для тих, хто хоче насолодитися напоєм без кофеїнового коктейлю. Але чи справді вона не містить кофеїну, пише IFLScience.

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Як виготовляють каву без кофеїну?

Виготовлення кави без кофеїну зі збереженням її виразного аромату та смаку — дуже складне завдання. Процес видалення кофеїну полягає в тому, що кофеїн розчиняється у воді. Використовують три основні методи: хімічні розчинники, рідкий вуглекислий газ (CO₂) і вода зі спеціальними фільтрами.

Додаткові етапи, необхідні для всіх цих методів обробки, є причиною того, що кава без кофеїну часто коштує дорожче.

Методи на основі розчинників

Більшість кави без кофеїну виготовляється за допомогою розчинників. Прямий метод передбачає пропарювання кавових зерен, а потім багаторазове замочування їх у хімічному розчиннику (зазвичай метиленхлориді або етилацетаті), який зв'язується з кофеїном і витягує його з кавових зерен.

У непрямому методі також використовується хімічний розчинник, але він не вступає в прямий контакт з кавовими зернами. Замість цього зерна замочують у гарячій воді, потім воду відокремлюють від зерен і обробляють хімічним розчинником.

Кофеїн зв'язується з розчинником у воді і випаровується. Вода, що не містить кофеїну, повертається до кавових зерен, щоб знову поглинути кавові смаки та аромати.

Методи без використання розчинників

Зростає популярність методів з використанням рідкого CO₂ або води, що усуває потребу в хімічних розчинниках. У методі CO₂ кофеїн зв'язується з CO₂ і видаляється під високим тиском.

Водний метод, відомий як швейцарський водний процес, використовує воду для вилучення кофеїну з кавових зерен, дозволяючи зберегти смакові якості.

Спочатку зелені кавові зерна замочують у гарячій воді, створюючи екстракт, багатий на кофеїн та ароматичні сполуки (зерна без смаку потім відкидають). Цей екстракт зеленої кави пропускають через фільтри з активованим вугіллям, які затримують молекули кофеїну, пропускаючи водночас смакові сполуки.

Отриманий так екстракт без кофеїну можна використовувати для замочування нової партії зелених кавових зерен — оскільки ароматизатори вже наситили екстракт, єдине, що буде розчинено з зерен, — це кофеїн.

Чи повністю зникає кофеїн

Перехід на каву без кофеїну може бути не настільки вільним від кофеїну, як ви думаєте. Попри всі зусилля, сліди кофеїну можуть залишатися. Проте кількість мінімальна — вам потрібно випити понад десять чашок кави без кофеїну, щоб досягти рівня кофеїну, який міститься в одній чашці звичайної кави.

Чи відрізняється смак кави без кофеїну

Смак кави без кофеїну може відрізнятися. Залежно від способу очищення кавових зерен від кофеїну, деякі ароматичні елементи можуть бути екстраговані разом з кофеїном під час процесу. Крім того, оскільки кофеїн посилює гіркоту кави, його видалення може зменшити її в каві без кофеїну.

Кава з кофеїном проти кави без кофеїну

Дивно, але кава без кофеїну має такі ж переваги для здоров'я, як і звичайна кава, наприклад, нижчий ризик розвитку діабету 2 типу, деяких видів раку та менший загальний рівень смертності. Нещодавні дослідження навіть пов'язують каву, як звичайну, так і без кофеїну, з покращеним контролем ваги з плином часу.

Ключовим моментом є помірність. Дослідження показують, що близько трьох чашок кави без кофеїну на день приносять користь для здоров'я. Проте, остаточне зміцнення здоров'я залежить від збалансованої дієти.

Раніше Фокус писав про найбезпечніший спосіб заварювання кави.