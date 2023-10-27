Між насолодою і проблемами: вчені з'ясували найбезпечніший спосіб заварювання кави

Хоча на сьогоднішній день існує безліч способів приготування кави, вчені з'ясували, що часом популярні методи заварювання напою, що бадьорить, можуть нести в собі серйозну і неочевидну небезпеку для здоров'я.

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Для багатьох людей є ритуалом — відміряти, зварити та випити чашку кави, балансуючи між потребою в бадьорості та нервовим збудженням від надлишку кофеїну. Однак історія кави набагато складніша навіть за найвишуканіший спосіб її заварювання. Виявляється, те, як ви заварюєте каву, може мати значні наслідки для здоров'я, що підтверджується результатами низки наукових досліджень, пише Science Friday.

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Під час масштабного дослідження, проведеного в Норвегії, в якому взяли участь понад півмільйона людей, було зроблено примітне відкриття. Виявилося, що дорослі люди, які пили нефільтровану каву, мали вищі шанси піти з життя протягом двадцяти років порівняно з тими, хто віддавав перевагу фільтрованій каві або взагалі утримувався від неї. І в цій історії є два конкретних винуватці. Дві сполуки, що містяться в каві та відомі як терпеноїди, а саме кафестол і кахвеол, які значною мірою видаляються під час фільтрації кави. Ці сполуки пов'язані з підвищенням рівня поганого холестерину (ліпопротеїнів низької щільності або ЛПНЩ), що, своєю чергою, асоціюється з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Цікаво, що серед різних способів заварювання кави скандинавська варена кава, френч-прес і турецька кава очолили рейтинг за найбільшим вмістом цих терпеноїдів. У той час як розчинна, перколірована (з фільтром) і фільтрована кава містять найменшу кількість цих сполук, причому в нефільтрованій каві кафестолу і кахвеолу в тридцять разів більше, ніж у фільтрованій.

Це дало підставу вивчити ефективність різних типів фільтрів для уловлювання цих холестеринопідвищувальних сполук. У результаті ретельного дослідження було встановлено, що під час використання в автоматичних крапельних машинах як паперові, так і металеві фільтри однаково ефективно затримують більшість терпеноїдів, не потрапляючи в чашку. Однак під час приготування кави методом "pour-over" спостерігалася відмінність. У разі використання металевих сітчастих фільтрів вміст цих сполук виявився вищим, ніж у разі використання такого ж фільтра в автоматичній крапельній машині. Імовірно, це пояснюється тим, що в автоматичних машинах вода капає повільніше і на дні утворюється товстий фільтрувальний шар, який слугує додатковим бар'єром.

Для тих, хто віддає перевагу зручності використання кавових капсул, є хороша новина. У капсулах є вбудований паперовий фільтр, тому вміст кафестолу і кахвеолу в них можна порівняти з кавою, приготованою з використанням інших паперових або металевих сітчастих фільтрів в автоматичних крапельних машинах або методом "pour-over".

У Великій Британії, за океаном, було проведено дослідження за участю понад 170 тис. осіб, метою якого було виявити зв'язок між споживанням кави і смертністю. Під час нього було виявлено золоту середину — люди, які випивали від 2,5 до 4,5 кавових напоїв на день, помирали на 29% рідше, ніж ті, хто не вживав кави. Це узгоджується з результатами більшого огляду досліджень, згідно з якими вживання 3-4 чашок кави на день знижує ризик смерті приблизно на 17% порівняно з тими, хто не п'є кави.

Однак негативні ефекти кави на наш організм на цьому не закінчуються, особливо це стосується майбутніх матерів. Високе споживання кави під час вагітності пов'язане з підвищеним ризиком низької маси тіла, втрати вагітності та передчасних пологів у першому та другому триместрах.

Слід також зазначити, що захисні властивості кави пов'язані не лише з кофеїном, оскільки аналогічні переваги спостерігалися й у тих, хто вживав каву без кофеїну. Ймовірно, це пов'язано з тим, що для багатьох кава є основним джерелом антиоксидантів, оскільки поліфеноли містяться як у каві, так і в каві без кофеїну.

Шлях від кавового зерна до чудового ковтка кави пов'язаний з більшою кількістю наукових фактів, ніж можна було б припустити. Метод заварювання, тип використовуваного фільтра і навіть вибір між кавою з кофеїном і без кофеїну — все це відіграє певну роль в описі здоров'я кави. Тож, потягуючи ранкову порцію кави, вам тепер є над чим поміркувати, крім того, як позбутися ранкової сонливості.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.