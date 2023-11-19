Колонізація Марса відкладається. Мегаракета Ілона Маска вибухнула під час польоту в космос (фото)

Незважаючи на невдалий другий випробувальний політ ракетної системи SpaceX, у компанії вважають, що вони досягли прогресу.

У суботу, 18 листопада, відбувся другий випробувальний запуск ракетної системи Starship від компанії SpaceX, що складається з ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship. Хоча корабель успішно відокремився від ракети-носія в повітрі, все ж за кілька хвилин виникла невідома аномалія й інженерам SpaceX довелося запустити систему самознищення двох ступенів ракети. Хоча все закінчилося вибухом, сам процес запуску ракетної системи та процес відокремлення двох ступенів ракети був вражаючим, як свідчать фотографії, пише Space.

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Найпотужніша у світі ракета, яка створює у 2 рази більшу тягу, ніж ракета SLS від NASA, невдало закінчила другий випробувальний політ. Після запуску космічний корабель Starship мав відокремитися від ракети-носія Super Heavy і здійснити 90-хвилинний політ у космосі, після чого повернутися на Землю. Але інженери SpaceX, після того, як було виявлено аномалію в роботі і комічного корабля, і ракети-носія, підірвали обидві ступені ракетної системи.

Під час першого запуску 20 квітня ракетної системи Starship, який також виявився невдалим, інженери також підірвали ракету в повітрі, після виявлення проблем.

У компанії SpaceX кажуть, що подібні невдалі випробування все одно є прогресом і допоможуть виявити недоліки, які можна усунути для проведення наступного тесту. При цьому, за кілька місяців, що минули після випробування у квітні, інженери SpaceX внесли деякі зміни в конструкцію ракетної системи Starship. У компанії Ілона Маска сподіваються, що зібрана під час розслідування інциденту інформація допоможе зробити все необхідне, щоб третій випробувальний політ пройшов успішно. У будь-якому разі цей політ тривав довше, ніж минулого разу і космічний корабель полетів далі.

Але сам випробувальний запуск Starship став дійсно приголомшливим видовищем, яке було зафіксовано багатьма фотографами. На знімках видно процес запуску Starship, підйому ракетної системи і процес відділення двох ступенів.

Сам випробувальний запуск Starship став справді приголомшливим видовищем, яке було зафіксовано багатьма фотографами Фото: Starship

Варто сказати, що SpaceX вперше провела випробування нової технології відділення корабля від ракети-носія під час цього випробувального польоту. Космічний корабель запустив свої двигуни ще перед тим, як відокремитися від ракети-носія, чого не було минулого разу.

SpaceX уперше провела випробування нової технології відділення корабля від ракети-носія під час цього випробувального польоту Фото: Starship

За словами Кейт Тайс зі SpaceX, незважаючи на незаплановане вибухове закінчення випробувального польоту Starship, це був "неймовірно успішний день", адже було отримано багато важливих даних, які допоможуть поліпшити ракетну систему.

За словами Кейт Тайс зі SpaceX, незважаючи на незаплановане вибухове закінчення випробувального польоту Starship, це був "неймовірно успішний день", адже було отримано багато важливих даних, які допоможуть поліпшити ракетну систему Фото: Starship

SpaceX покладає великі надії на Starship, адже ця ракета призначена для доправлення астронавтів не лише на Місяць, а й на Марс та інші світи Сонячної системи. Зокрема, одна з версій космічного корабля Starship призначена для посадки астронавтів на Місяць у 2025 році, яку організовує NASA.

Як уже писав Фокус, Ілон Маск заявив про те, що його ракетна система Starship вже через кілька років здійснить посадку на Марс, але без астронавтів.

Також Фокус писав про те, що в Росії заявили, що планують відправити своїх астронавтів на Місяць уже в наступному десятилітті.