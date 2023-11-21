Новий Арестович. Ілон Маск розповів, коли ракета Starship полетить у космос після катастрофи (відео)

Поки невідомо, чи отримає компанія SpaceX дозвіл на запуск до озвученого Маском терміну.

На шанувальників компанії SpaceX, можливо, очікує святковий подарунок на Різдво у вигляді нового, третього за рахунком, випробувального запуску ракетної системи Starship, пише Space.

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Ілон Маск, засновник і керівник компанії SpaceX після чергової катастрофи, що сталася під час другого випробувального польоту ракетної системи Starship 18 листопада, заявив, що третя спроба полетіти в космос відбудеться через 3-4 тижні. Тобто можна очікувати запуску вже до Різдва.

Але немає жодної гарантії, що компанія SpaceX отримає до цієї дати дозвіл на запуск у космос від Федерального управління цивільної авіації США. Ця організація, як і після минулих невдалих польотів мегаракети Starship, займається розслідуванням неприємного для Маска інциденту.

Нагадуємо, що 18 листопада верхній ступінь ракетної системи, тобто космічний корабель Starship, мав успішно відокремитися від ракети-носія Super Heavy, полетіти в космос і за півтори години приводниться в Тихому океані.

Нагадуємо, що 18 листопада верхній ступінь ракетної системи, тобто космічний корабель Starship мав успішно відокремитися від ракети-носія Super Heavy, полетіти в космос і за півтори години приводнитися в Тихому океані. Фото: Starship

Але, приблизно через 8 хвилин після запуску, стався збій у роботі космічного корабля і його довелося підірвати в повітрі. Сама ж ракета-носій повинна була після відправки космічного корабля на орбіту повернутися назад і приводниться в Мексиканській затоці. Але приблизно через 7 хвилин після старту, одразу після того, як відбулося відділення верхнього ступеня Starship, ракета-носій вибухнула.

Незважаючи на ці вибухи, другий випробувальний політ ракетної системи Starship не можна назвати повністю провальним.

Якщо у квітні, під час першого запуску мегаракети, не відбулося успішне відділення верхнього ступеня від нижнього, то цього разу все вийшло.

По-друге, перший запуск завершився вибухом через 4 хвилини після старту, то в суботу космічний корабель пролетів набагато більшу відстань і сам політ тривав довше.

По-третє, у квітні одразу кілька двигунів ракети-носія Super Heavy перестали працювати занадто рано, то цього разу всі вони продовжували свою роботу належний час.

Якщо у квітні стартова установка для запуску Starship була пошкоджена, то під час другого випробувального запуску в космос, вона залишилася неушкодженою.

Після першої невдачі, пов'язаної з катастрофою Starship у квітні, Ілон Маск заявив, що наступний запуск відбудеться приблизно через 6-8 тижнів. Але, зрештою, чекати на цю подію довелося набагато далі, адже Федеральне управління цивільної авіації США не давало дозвіл на запуск і SpaceX його отримала тільки 15 листопада.

Поки що точно не можна сказати, чи отримає Ілон Маск і його компанія дозвіл на третій політ Starship через 3-4 тижні. З огляду на той факт, що суботня спроба запуску в космос була набагато успішнішою за попередню, то, можливо, перерва між запусками Starship не буде такою тривалою, як минулого разу.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нову величезну структуру в космосі, яка складається з 20 галактик. Її довжина — приблизно 13 млн світлових років, а ширина — приблизно 650 000 світлових років. При цьому ця структура існувала вже в ранньому Всесвіті.