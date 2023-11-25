Уникнути ранньої смерті. Учені назвали дієту, що дає змогу прожити довше за діабету

Нове дослідження виявило, які продукти і в якій кількості варто вживати, щоб уникнути ризику передчасної смерті за наявності діабету 2-го типу.

Результати останніх досліджень свідчать про те, що люди, які страждають на діабет 2-го типу, можуть значно знизити ризик смертності, якщо перейдуть на дієту, багату на цільне зерно, клітковину, рибу й омега-3 поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК). Такий перехід на новий раціон вкрай важливий у зв'язку з підвищеним ризиком розвитку хвороб системи кровообігу, деменції, раку і переломів кісток у людей з діабетом 2-го типу, пише Knowridge.

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Згідно з дослідженням, вживання додатково 20 г на день цільного зерна, яке міститься в коричневому хлібі, рисі або сухих сніданках, може знизити ризик смерті приблизно на 16%. Аналогічним чином, збільшення щоденного споживання клітковини на 5 г (що дорівнює середній груші або двом товченим пшеницям) може знизити ризик смертності на 14%. Додаткова порція риби на тиждень може знизити ризик смерті на 5%. Крім того, збільшення щоденного споживання омега-3 ПНЖК, що містяться в рибі, горіхах, насінні льону і листових овочах, на 0,1 грама призводить до зниження ризику смерті на 13%.

Інші дієтичні коригування, рекомендовані вченими, включають у себе:

Овочі та рослинні білки. Збільшення щоденного споживання овочів на 100 г і рослинного білка на 10 г (з горіхів, тофу, квасолі, сочевиці, гороху) може призвести до зниження ризику смерті на 12% і 9% відповідно.

Збільшення щоденного споживання овочів на 100 г і рослинного білка на 10 г (з горіхів, тофу, квасолі, сочевиці, гороху) може призвести до зниження ризику смерті на 12% і 9% відповідно. Яйця і дієтичний холестерин. Навпаки, підвищене споживання яєць і харчового холестерину пов'язане зі збільшенням ризику смертності. Наприклад, вживання двох середніх яєць на тиждень (збільшення споживання яєць на 10 г/добу) підвищує ризик смерті на 5%.

У дослідженні, що включало систематичний огляд 107 досліджень, присвячених вивченню дієтичних чинників і ризику смертності у дорослих людей з діабетом 2-го типу, до мета-аналізу було включено 72 наукові роботи. Середній період спостереження в цих дослідженнях становив 10 років. Результати підкреслюють значущість дієти в лікуванні діабету 2-го типу, що впливає не тільки на контроль рівня цукру в крові, а й на загальний стан здоров'я і тривалість життя.

Висновки вчених, представлені на щорічних зборах Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD), наголошують на життєво важливій ролі повноцінного харчування у збільшенні тривалості життя людей з діабетом 2 типу. Зосередивши увагу на корисних продуктах і звівши до мінімуму споживання яєць і харчового холестерину, ці люди можуть значно знизити ризик передчасної смерті.

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