Молоко, м'ясо та алкоголь та багато іншого: топ продуктів, які не поєднують з кавою

За даними експертів, поєднання кави та смаженої картоплі підвищить холестерин. А кава у тандемі із солодкими пирогами може стати причиною цукрового діабету.

Майже кожен з нас не може уявити свій ранок без чашки цього напою. Кава не тільки радує своїм смаком, а й зміцнює здоров’я. В ній міститься чимало антиоксидантів та корисних компонентів. Зрештою, кава здатна підвищити увагу та концентрацію, йдеться в матеріалі видання voi.id.

На сьогодні вона займає одне з перших місць серед улюблених напоїв у всьому світі. Проте мало хто замислюється над тим, що є продукти, які не можна поєднувати з кавою, інакше можна зашкодити здоров'ю. Ось п'ять з них:

М'ясо та кава

Варто утриматись від одночасного споживання м'яса та кави. У напої містяться таніни, які утворюють сполуки з кількома мінералами, які є частиною їжі. Тому, якщо тваринний білок запивати кавою, то це може призвести до виведення з організму цинку який є важливим для організму. Тому, рекомендується утриматися від кави після приймання їжі, багатої на цинк, наприклад, м'ясо червоне, устриці, птицю або квасолю. Також креветки й кава є несумісними.

Молочні продукти та кава

Можливо, хтось з вас звик вживати каву з молоком разом. Попри те, що такий напій може заспокоїти голод, спільне вживання цих продуктів насправді не корисне. Кава може утруднити засвоєння кальцію організмом, що призводить до його виділення через сечу. Також не варто вживати каву з іншими продуктами на основі молока: вершки, морозиво.

Смажене й кава

Смажена картопля фрі чудово поєднується з ароматною кавою, але таке поєднання може негативно вплинути на здоров'я. Смажена їжа часто містить велику кількість шкідливих жирів і холестерину. Це разом із кофеїном у каві може призвести до швидкого підвищення рівня поганого холестерину в організмі.

Алкоголь та кава

Медики радять не поєднувати каву з алкоголем або вживати напій після випитої чарки або бокалу вина, пише видання УНІАН. Таке поєднання тільки нашкодить організму, бо може стати причиною підвищення тиску, порушення сну та сприяти появі стану тривожності.

Кава й гарячі пироги

Кава та хлібобулочні вироби протипоказані тим, хто страждає серцево-судинними хворобами та зайвою вагою. Такий "коктейль" є небезпечним для роботи серця й до того ж підвищує холестерин та може стати причиною цукрового діабету, пишуть журналісти unian.ua.

Нагадаємо, дієтологи назвали саме корисне молоко, яке можна додати в каву.

Раніше ми писали, як виготовити каву без кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.