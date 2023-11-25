Згубний шум. Звукове забруднення однаково згубно впливає на людей і природу

Нове дослідження підкреслює важливість доступу людям і тваринам до зелених зон під час планування міст, оскільки їхній дефіцит значно впливає на здоров'я всього живого.

Наукова робота була проведена під керівництвом акустичних екологів, які виявили, що в цих районах, які часто піддавалися редилінгу, рівень шуму вищий і шкідливіший. Це не тільки впливає на здоров'я людини, а й порушує життя дикої природи, пише Newswise.

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Сара Бомбачі, доцент CSU і один з авторів дослідження, наголошує на необхідності усунення системної несправедливості, що відбивається в погіршенні екологічної обстановки. Дослідницька група проаналізувала рівень міського шуму в 83 містах США з урахуванням расових відмінностей і вивчила велику літературу про вплив шуму на дику природу. Вони виявили значну недопредставленість даних щодо районів із "червоною межею", так званим редлайнінгом, що свідчить про історичну упередженість.

Основні результати показали, що в районах із нижчим соціально-економічним статусом, історично віднесених до "червоних", максимальний рівень шуму на 17% вищий порівняно з більш благополучними районами. Така нерівність призводить до збільшення ризику втрати слуху, стресу та інших проблем зі здоров'ям у людей, а також негативно позначається на поведінці тварин і балансі екосистем.

Дослідження наголошує на довгострокових наслідках редлайнінгу, дискримінаційної практики, яка розпочалася 1933 року і була заборонена 1968 року. Незважаючи на її незаконність, спадщина такої практики продовжує впливати на ці спільноти. Редлайнінг — це дискримінаційна практика, за якої жителям певних районів відмовляють у наданні послуг, як-от банківські послуги, страхування та доступ до робочих місць, або обмежують їх за расовою чи етнічною ознакою.

Наразі докладаються зусилля щодо усунення цієї нерівності. Такі міста, як Денвер, приділяють особливу увагу справедливому міському плануванню, прагнучи поліпшити доступ до зелених насаджень у районах із недостатнім рівнем обслуговування. Однак, на думку Бомбачі, пріоритетом у цих ініціативах має стати зниження шумового забруднення, щоб максимально збільшити користь від міських зелених зон як для людей, так і для дикої природи.

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