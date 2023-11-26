Вилікувати закреп не завдаючи шкоди кишечнику: відкрито новий штам пробіотика

Нове дослідження знайшло нестандартний підхід для розв'язання проблеми мільйонів людей, використовуючи унікальну особливість кластера певних генів, які уникають подразнення кишківника.

Під час останніх наукових досліджень вчені відкрили особливий штам пробіотика Bifidobacteria longum, який ефективно усуває закрепи, не завдаючи шкоди мікробіому кишечника. Цей прорив має велике значення для великої кількості людей, які страждають на функціональні закрепи (ФЗ) — стан, пов'язаний з такими серйозними проблемами зі здоров'ям, як серцево-судинні захворювання, хвороба Паркінсона і колоректальний рак, пише New Atlas.

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Закреп часто посилює проблеми зі здоров'ям кишечника, зменшуючи кількість корисних бактерій. Традиційні методи лікування, такі як проносні засоби, можуть ще більше скоротити чисельність цих корисних мікроорганізмів. Однак нове дослідження, в якому взяли участь фахівці з Цзяннаньського університету, Хайнаньського університету та Університету Гонконгу, демонструє інший підхід. Вони виявили, що деякі штами B. longum володіють кластером генів abfA, який дає їм змогу утилізувати арабінан — рослинний полісахарид, що зазвичай не засвоюється людиною. Наявність цього кластера підвищує здатність кишечника до метаболізму цієї речовини, що сприяє полегшенню запорів.

Під час дослідження було виділено 185 штамів B. longum від 354 учасників — від немовлят до столітніх людей похилого віку. Випробування на мишах, які страждають на закрепи, і випробування на людях показали, що штами B. longum, які не містять кластер abfA, неефективні для полегшення стану. Навпаки, штами, що містили цей кластер, покращували вироблення метаболітів у кишечнику та полегшували закреп без негативних побічних ефектів, зазвичай пов'язаних із проносними засобами.

Це відкриття підкреслює важливість кластера генів abfA в лікуванні закрепів і дає змогу припустити, що користь пробіотиків може варіюватися залежно від індивідуальних мікробіомів кишечника. Отримані результати також вказують на можливість використання кластера abfA як біомаркера для діагностики різних захворювань шлунково-кишкового тракту. Це дослідження є важливим кроком у розробці більш ефективних пробіотиків і розумінні складного взаємозв'язку між генетикою і здоров'ям кишечника.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про вплив генів, відповідальних за розвиток синдрому подразненого кишечника, на нашу психіку. Вчені виявили генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника і такими розладами, як тривога і депресія.

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