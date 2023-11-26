Приглушені розумом. Учені виявили зв'язок між втратою слуху та змінами в мозку

Нове дослідження провело чітку паралель між зміною в роботі мови, язика та обробкою звуків у людей, старших за 70 років.

У новому дослідженні спільна дослідницька група з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго і Вашингтонського науково-дослідного інституту охорони здоров'я виявила істотний зв'язок між втратою слуху і змінами в мозку, пише ScienceDaily.

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Понад 60% дорослого населення в одних лише США страждають втратою слуху, що пов'язано з підвищеним ризиком розвитку деменції. Нова наукова робота була спрямована на виявлення цього зв'язку за допомогою тестів на слух і МРТ-сканування.

У дослідженні взяли участь учасники програми Rancho Bernardo Study of Healthy Aging. 130 осіб пройшли перевірку слуху в період з 2003 по 2005 рік, а потім МРТ-сканування в період з 2014 по 2016 рік. Отримані результати свідчать про мікроструктурні зміни в ділянках мозку, що відповідають за обробку звуків, мову, мовлення та виконавчі функції у людей з порушеннями слуху. Передбачається, що ці зміни є наслідком додаткового когнітивного навантаження, пов'язаного з необхідністю осмислювати звуки, що потенційно підвищує ризик розвитку деменції.

Лінда К. Макевой, головна авторка дослідження, наголосила, що такі заходи, як субтитри, живі субтитри, слухові апарати та вибір більш спокійної обстановки, можуть знизити когнітивне навантаження і захистити мозок. Крім того, Емілія Т. Реас, співавторка дослідження, наголосила на важливості збереження слуху для запобігання подібних неврологічних змін. Це дослідження не тільки проливає світло на реакцію мозку на втрату слуху, а й підкреслює ширші наслідки для стратегій профілактики деменції.

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