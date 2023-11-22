Син жерця з великим мозком помер у Стародавньому Єгипті 2300 років тому: створено реконструкцію обличчя (фото)

Підліток, що належав до давньоєгипетської еліти, страждав від рідкісного захворювання.

Мумію підлітка, яка зараз зберігається в Музеї природничої історії ім. Філда, (Чикаго, США) виявили в Єгипті ще 1925 року. Філда, (Чикаго, США) виявили в Єгипті ще 1925 року. Згідно з написом на його похованні, його звали Мінірдіс. На момент смерті йому було 14 років, він жив 2300 років тому, належав до релігійної еліти Стародавнього Єгипту і страждав від рідкісного захворювання. Вчені відтворили обличчя цього підлітка, у якого, як виявилося, був дуже великий мозок, пише Daily Mail.

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Науковці, які займалися створенням реконструкції обличчя Мінірдіса, виявили щось дивне в структурі черепа 14-річного підлітка. Це дослідження дало можливість виявити рідкісну хворобу, на яку страждав хлопець зі Стародавнього Єгипту. Вона називається мегаленцефалія. У людей із цим захворюванням є аномально великий мозок.

Відомо, що Мінірдіс був сином Інароса, який зі свого боку був жерцем єгипетського бога родючості Міна. Вчені вважають, що перед тим, як померти у віці 14 років, підліток мав успадкувати посаду свого батька.

Мумію підлітка, яка зараз зберігається в Музеї природничої історії ім. Філда, (Чикаго, США) виявили в Єгипті ще 1925 року. Філда, (Чикаго, США) виявили в Єгипті ще 1925 року. Згідно з написом на його похованні, його звали Мінірдіс. На момент смерті йому було 14 років, він жив 2300 років тому, належав до релігійної еліти Стародавнього Єгипту і страждав від рідкісного захворювання Фото: Daily Mail

Незважаючи на те, що вчені встановили, на що хворів давньоєгипетський хлопчик, точна причина його смерті не встановлена. Мегаленцефалія може бути доброякісною, але вона також може спричиняти затримку розвитку, розумову відсталість, судоми і навіть параліч.

Коли вчені під керівництвом відомого реконструктора облич стародавніх людей Сісеро Мораїса зайнялися відтворенням обличчя вже як 2300-річної мумії, вони і виявили рідкісне захворювання. За словами Мораіса, під час вивчення черепа підлітка, він помітив незвичну структуру цієї частини скелета, а також те, що череп мав дуже великий розмір як для віку і статі сина жерця.

Навіть саркофаг, у якому була відвідана мумія, мав більший розмір, тобто він більше підходив для дорослого чоловіка, а не для підлітка. При цьому голова займала в саркофазі надто багато місця, ніж зазвичай. Навіть посмертну маску ті, хто ховав сина жерця, поклали на обличчя підлітка не так як треба, інакше саркофаг би не зачинився.

Незважаючи на те, що вчені встановили, на що хворів давньоєгипетський хлопчик, точної причини його смерті не встановлено Фото: Daily Mail

За словами Мораїса, свідченням наявності мегаленцефалії є зазвичай той факт, якщо окружність голови людини має понад 2,5 стандартних відхилення для її віку та статі. У випадку з хлопчиком зі Стародавнього Єгипту, то окружність його голови, а також об'єм мозку, вищі за 3 стандартні відхилення.

Для того, щоб створити реконструкцію обличчя сина жерця зі Стародавнього Єгипту, науковці використали цифрову томографію та створили цифрову модель черепа. Потім на основі даних про сучасних підлітків науковці додали відповідні м'які тканини, які наявні в приблизно такому ж віці, коли помер Мінірдіс.

Потім модель черепа піддали деформації, щоб він максимально точно відповідав реальному розміру голови Мінірдіса і відображав його відмінні риси.

Мораїс вважає, що найімовірніше, якби цей хлопчик не помер у такому юному віці, то на нього б чекало багате на матеріальні та духовні блага життя, з огляду на його приналежність до релігійної еліти Стародавнього Єгипту.

Як уже писав Фокус, вчені відтворили обличчя неандертальця з французької печери, який помер 50 тисяч років тому. Останки цього неандертальця отримали прізвисько "старий".

Нагадуємо, що в Стародавньому Римі тільки одна людина була могутнішою за імператора. Фокус уже писав, хто це був.