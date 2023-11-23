Джефф Безос "переміг" Ілона Маска: NASA обрало ракету компанії Blue Origin для місії на Марс

Ракета-носій New Glenn відправить на орбіту Марса 2 апарати для вивчення електромагнітних полів планети.

Ілон Маск одного разу назвав Джеффа Безоса "дилетантом" в освоєнні космосу, але засновник Blue Origin готовий випередити SpaceX на Марсі. NASA оголосило про те, що відправить за допомогою ракети-носія New Glenn 2 космічні апарати для вивчення електромагнітних полів Червоної планети. Найцікавіше, що ракета компанії Blue Origin ще жодного разу не вирушала у випробувальний політ, пише Daily Mail.

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Спочатку в NASA планували, що 2 космічні апарати місії ESCAPADE будуть виведені в космос на борту ракети Falcon Heavy від SpaceX у жовтні цього року разом із зондом "Психея", який полетів вивчати однойменний астероїд. Але космічне агентство вирішило скасувати запуск місії на Марс на ракеті-носії Ілона Маска через те, що апарати не зможуть вийти на правильну траєкторію польоту, щоб вийти на орбіту навколо Червоної планети.

Повідомлення про те, що для нової місії на Марс буде використана ракета-носій New Glenn Джеффа Безоса, з'явилося після невдалого випробувального польоту ракетної системи Starship Ілона Маска. Вона вибухнула в повітрі незабаром після запуску, а Маск збирається використовувати Starship для пілотованих польотів на Місяць і Марс.

Два ідентичні апарати місії ESCAPADE вивчатимуть вплив сонячного вітру на магнітосферу планети та електромагнітні поля Марса. Запуск заплановано на серпень 2024 року і за 11 місяців зонди NASA мають досягти Марса, щоб розпочати наукову діяльність.

NASA оголосило про те, що відправить за допомогою ракети-носія New Glenn 2 космічні апарати для вивчення електромагнітних полів Червоної планети. Найцікавіше, що ракета компанії Blue Origin ще жодного разу не вирушала у випробувальний політ Фото: Blue Origin

У повідомленні NASA йдеться, що на борту марсіанських орбітальних дослідників будуть прилади для вимірювання магнітного поля, іонів і електронів у магнітосфері, а також густини плазми і потоку сонячних частинок, які досягають Марса.

Нове рішення NASA — це ще один розділ у тривалій космічній гонці Безоса і Маска, які вже уклали багатомільярдні контракти з NASA для реалізації польотів на Місяць. До речі, Blue Origin тепер стає першою приватною компанією, яка уклала контракт із NASA для реалізації польотів на Марс.

Водночас NASA трохи ризикує, ухваливши таке рішення, адже ракета-носій New Glenn ще жодного разу не виконувала випробувальний політ у космос. Спочатку компанія Blue Origin планувала здійснити запуск наприкінці 2021 року, а потім наприкінці 2022 року. Можливо цей запуск відбудеться наприкінці цього року або на початку наступного. Тому ще не відомо, чи буде готова до марсіанської місії ракета Безоса до серпня 2024 року.

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