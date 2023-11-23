Непереборна жага кохання. Хвіст морського черв'яка відокремлюється від тіла і спливає на пошуки партнера

Вчені виявили, що крихітні японські морські черв'яки використовують вельми дивний шлях розмноження і буквально втрачають хвіст, який відпливає на пошуки кохання.

Океан покриває більшу частину поверхні Землі, проте все ще залишається маловивченим. У товщі води ховається безліч дивовижних морських істот, які не перестають дивувати дослідників, наприклад, крихітний японський морський черв'як, пише New Atlas.

Під час дослідження вчені спостерігали за крихітним японським морським черв'яком і помітили, що він використовує вельми дивний шлях розмноження. Фактично він вирощує на своєму задньому кінці "міні-я", який потім розгортається і відпливає в океан на пошуки аналогічного автономного хвоста протилежної статі.

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У цей час морський черв'як починає цей процес "відрощування хвоста" заново. Водночас учених вельми спантеличило, як саме японському морському черв'яку (Megasyllis nipponica) вдалося сформувати цю репродуктивну одиницю, також відому як столон. У новому дослідженні вчені з Токійського університету під керівництвом професора Тору Міури зосередилися на розкритті складної експресії генів цього крихітного морського черв'яка, що мешкає в Японському морі.

Команда з'ясувала, що столон розвивається послідовно на задньому кінці хробака в міру його дорослішання. Коли він повністю виростає, його "хвіст" фактично під зав'язку набитий гаметами, далі він відокремлюється від тіла хробака і вирушає в океан, блукати в пошуках любові. До цього моменту у столона розвиваються щетинки для плавання, а також очі та вусики.

Столон — це, по суті, репродуктивне "міні-я" морського черв'яка Фото: Nakamura

Щойно хвіст зустрічає столон протилежної статі, він випускає свої гамети, і на цьому його робота фактично закінчена. Водночас черв'як продовжує життя і відрощується наступний "хвіст", який з часом вчинить аналогічним чином.

Команда дійшла висновку, що черв'яки розвинули цю репродуктивну здатність, оскільки вона дає змогу основній тварині залишатися в безпеці, а не блукати в океані, виконуючи ризикову роботу в пошуках кохання. Вчені також вважають, що такий спосіб розмноження дає змогу черв'якам поширюватися далі — все залежить від того, як далеко запливе його "хвіст" у пошуках кохання.

За словами професора Міури, те, як столон розвивається всередині основного тіла хробака, все ще залишається загадкою для науки. У своєму новому дослідженні вченим нарешті вдалося відкрити цю завісу таємничості.

Під час дослідження вчені виявили гени Нох, що відповідають за загальну будову тіла — тобто сегментацію хробака. Ці гени були однакові по всьому тілу, що вельми здивувало вчених: вони очікували, що вони розрізнятимуться з обох боків японського морського хробака.

За словами професора Міури, вони з колегами також виявили, що експресія Нох-геном була постійною, що будова задньої частини тіла хробака стимулюється його головною частиною, щоб контролювати нерестову поведінку для розмноження. Вчені також планують продовжити роботу, щоб зрозуміти, яким чином визначається, що буде всередині столону: яйцеклітини чи сперматозоїди.

Раніше Фокус писав про те, що істот віком 500 млн років назвали на честь піщаних черв'яків "Дюни".