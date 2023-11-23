Летить до Землі, втратила "роги" і стала зеленою: що сталося з величезною Диявольською кометою (фото)

30-кілометровий крижаний об'єкт після чергового виверження все ж втратив свою характерну диявольську особливість і набув нового відтінку.

Після четвертого виверження на кріовулканічній кометі 12P/Понса-Брукса, яка наступного року наблизиться до Землі на максимально близьку відстань, схоже назавжди зникли "роги", і вона стала зеленою, пише Space.

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Величезна 30-кілотметрова комета, на якій починаючи з липня відбулося вже 4 потужні виверження, летить до Сонця і Землі зі швидкістю понад 64 000 км/год. Комета 12P/Понса-Брукса отримала прізвисько Диявольська комета після того, як у липні цього року астрономи вперше за 69 років побачили на ній виверження. У результаті кома комети, тобто хмара з газу і пилу, яка оточує крижаний об'єкт, набула незвичайної форми. Кома мала розділову темну лінію і, таким чином, стали видні "роги". Астрономи з'ясували, що це сталося через те, що під час виверження на кометі її крижані нутрощі вилітали в космос після нагрівання сонячним випромінюванням, що минають опуклість на ядрі комети.

Після четвертого виверження на кріовулканічній кометі 12P/Понса-Брукса, яка наступного року наблизитися до Землі на максимально близьку відстань, схоже назавжди зникли "роги" Фото: space.com

У листопаді комета 12P/Понса-Брукса, яка має орбітальний період 71 рік під час руху навколо Сонця, вибухнула вчетверте за останні кілька місяців. Цей вибух був найпотужнішим з усіх, і комета стала в 100 разів яскравішою. Попередні виверження на кометі сталися в липні та жовтні цього року.

Під час усіх вивержень, що сталися на кріовулканічній кометі (так називають комети, які вивергають у космос не холодну, а крижану магму під дією сонячного тепла під час наближення до Сонця), на крижаному об'єкті з'являлися "роги", що стали вже знаменитими. Після чергового вибуху ці "роги" також з'явилися, але подальші спостереження показали, що ці диявольські особливості зникли.

Вчені виявили, що після останнього виверження комета стала зеленою, точніше її кома набула такого кольору Фото: space.com

За словами Ніка Джеймса з Британської астрономічної асоціації, спостереження показують, що тепер кома комети стала абсолютно круглою. Поки що вчені точно не знають, чому Диявольська комета втратила свої "роги". Існує припущення, що всі виверження могли зруйнувати опуклість на кометі, завдяки якій кома набувала незвичайної форми.

Уже після третього вибуху в комети 12P/Понса-Брукса "роги" були менш виразними, те ж саме спостерігалося і після четвертого виверження. Тож, вчені вважають, що ще під час перших двох вибухів почалось руйнування опуклості на ядрі комети. Наразі вчені припускають, що "роги", можливо, зникли назавжди і комета вже не відповідає своєму диявольському прізвиську.

Спостереження показують, що тепер кома комети стала абсолютно круглою Фото: space.com

Також учені виявили, що після останнього виверження комета стала зеленою, точніше її кома набула такого кольору. Подібний незвичайний і рідкісний колір мають комети, у складі яких є багато такої хімічної речовини, як діуглець.

Подібний незвичайний і рідкісний колір мають комети, у складі яких міститься багато такої хімічної речовини, як діуглець Фото: space.com

Комета 12P/Понса-Брукса наступного року підлетить на найближчу відстань до Сонця наприкінці квітня, а до Землі — на початку червня. Вчені вважають, що цей об'єкт можна буде побачити навіть неозброєним оком у нічному небі.

Після відвідин внутрішньої частини Сонячної системи Диявольська комета полетить знову на її околиці, де й перебуватиме більшу частину часу, перш ніж знову повернеться до Сонця і Землі 2094 року.

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