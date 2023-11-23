Чоловіче здоров'я. Астронавтів під час польотів у далекому космосі очікує неприємний сюрприз

Як показує нове дослідження, галактичні космічні промені можуть порушувати функцію еректильних тканин у чоловіків-астронавтів.

Під час подорожей у далекому космосі в астронавтів може з'явитися виснаження м'язових і кісткових тканин, рак, вони можуть померти в космічному вакуумі, і навіть сама невагомість небезпечна, але з'явилася ще одна проблема. Вчені з Університету штату Флорида, США, провели дослідження, яке показало, що у чоловіків-астронавтів також може виникнути еректильна дисфункція, тобто нездатність підтримки ерекції, пише The Guardian.

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Учені провели перше у своєму роді дослідження впливу галактичного випромінювання і невагомості на чоловіче сексуальне здоров'я. Результати показують, що космічні промені і меншою мірою невагомість можуть порушити функцію еректильних тканин і цей негативний ефект може тривати десятиліттями.

За словами вчених, еректильна дисфункція зачіпає більше половини чоловіків старше 40 років, але вплив на чоловіче здоров'я космічних променів ще погано вивчений. На Землі, і навіть на Міжнародній космічній станції від шкідливого впливу галактичного космічного випромінювання людей захищає магнітне поле нашої планети. Але в більш далекому космосі такого захисту немає.

Щоб вивчити вплив умов далекого космосу на чоловіче здоров'я, вчені провели експерименти на щурах, яких опромінювали штучно створеними космічними променями. Аналіз тканин щурів через рік показав, що навіть незначний вплив галактичних космічних променів збільшує окислювальний стрес у тварин. Це порушило функцію артерії, що постачає кров'ю статевий член і еректильну тканину. Штучна невагомість також справила негативний вплив, але не настільки помітний.

Як показує нове дослідження, галактичні космічні промені можуть порушувати функцію еректильних тканин у чоловіків-астронавтів Фото: New Atlas

Учені припускають, що нервово-судинна функція еректильних тканин може бути порушена в астронавтів після повернення на Землю, коли вони провели багато часу в далекому космосі. Вчені кажуть, що потрібно уважно стежити за сексуальним здоров'ям астронавтів після їхнього повернення з далеких місій.

Проте, як показало дослідження, лікування специфічними антиоксидантами, мабуть, поліпшило функцію еректильних тканин після впливу галактичних космічних променів, що дає змогу припустити, що астронавтам-чоловікам, які летітимуть на Марс, можна допомогти. Ці антиоксиданти можуть протидіяти згубним наслідкам, блокуючи шкідливі біологічні процеси.

Поки що NASA готується до висадки астронавтів на Місяць через 2 роки, але вже ближче до 2040 року планують висадити астронавтів на Марсі. Тому це дослідження дуже актуальне, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, NASA уклало контракт з компанією Blue Origin для реалізації нової місії на Марс. Таким чином компанія Джеффа Безоса стане першим приватним підприємством, з яким NASA співпрацюватиме в рамках дослідження Червоної планети.

Також Фокус писав про те, що в Юпітер уже вдруге за кілька місяців врізався дуже яскравий об'єкт. Астрономи зняли яскравий спалах в атмосфері газового гіганта.