Гідравлічний телеграф Енея: які телекомунікації існували ще у Стародавній Греції

Телекомунікації, або спілкування на відстані, — це не просто сучасне диво. Вони сягають глибокої давнини, далеко за межі телефонів і телебачення. Задовго до смартфонів, навіть до поштового зв'язку, люди знаходили способи передавати повідомлення на відстані.

Деякі стародавні культури урізноманітнювали кольори диму для передачі додаткової інформації, за допомогою великого вогню можна передати не так вже й багато. Однією з найкрутіших стародавніх версій телекомунікації, яка мала на меті передавати точніші значення, був гідравлічний телеграф, що використовувався у Стародавній Греції приблизно у 350 році до нашої ери, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Винахід приписують Енею Тактику, давньогрецькому письменнику і фахівцю з військових особливостей ведення бою того часу. Цей телеграф був одночасно простим і геніальним.

Уявіть, що ви хочете поговорити з кимось далеко. У кожного з вас є банка, наповнена однаковою кількістю води. Всередині банки плаває паличка, на якій написані однакові повідомлення.

"У кожній частин слід писати найочевидніші і звичайні події, які трапляються на війні, наприклад, на першій — "Кіннота прибула в країну", на другій — "Важка піхота", на третій — "Легкоозброєна піхота", далі — "Піхота і кіннота", далі — "Кораблі", далі — "Збіжжя" і так далі, поки ми не впишемо в усі секції головні непередбачувані обставини, які тепер мають достатню вірогідність у воєнний час", — йдеться у перекладі сучасної нам розповіді Полібія.

Коли ви хотіли відправити повідомлення, ви подавали сигнал іншій людині за допомогою вогню. У той же час ви обоє відкривали кран і дозволяли воді витікати. Мета полягала в тому, щоб в обох банках був однаковий рівень води, що показувало б однакове повідомлення на плавучій табличці.

Перенесемося на століття вперед до Британії, де Френсіс Вішоу, інженер-будівельник, створив іншу систему, що використовувала воду для спілкування на відстані. Ця складніша система з'єднувала два пристрої за допомогою труб і використовувала зміни тиску для зміни рівня води в приймальному пристрої, передаючи повідомлення через ці рівні води. Хоча ця ідея вважалася багатонадійною, вона так і не прижилася.

Практичне застосування цих стародавніх систем може здатися застарілим зараз, але їхня суть живе в наших сучасних комунікаційних технологіях. Ця подорож крізь історію вчить нас, що прагнення до кращої комунікації було постійним протягом усієї людської цивілізації.

Раніше Фокус писав, що Чингісхан вбив достатньо людей, щоб охолодити цілу планету.

А також ми розповідали про римські храми у військовому таборі. Археологи виявили культові споруди часів Цезаря Августа.