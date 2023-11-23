Знищує клітини раку. Вчені з'ясували, що лідокаїн здатний боротися із захворюванням
Нове дослідження, підкріплене минулими науковими роботами, стверджує, що поширений анестетик, лідокаїн, має потенціал для боротьби зі смертельною хворобою.
Недавнє дослідження, проведене в Медичній школі Перельмана при Пенсільванському університеті, показало, що лідокаїн, звичайний місцевий анестетик, володіє властивостями, що дають змогу боротися з раком. У дослідженні йдеться про здатність лідокаїну викликати загибель ракових клітин шляхом активації рецепторів гіркого смаку, зокрема, через такі унікальні механізми, як перевантаження мітохондрій іонами кальцію та інгібування протеасоми, пише Medical News.
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Дослідницька група виявила вплив лідокаїну на рецептор гіркого смаку T2R14. Цей рецептор при активації ініціює апоптоз у ракових клітинах. Апоптоз — це процес запрограмованої загибелі клітин, що відбувається в багатоклітинних організмах, під час якого клітини впорядковано й ефективно демонтують себе, щоб бути знищеними без нанесення шкоди навколишнім тканинам. Це відкриття ґрунтується на результатах попередніх досліджень, які показали, що рецептори гіркого смаку, присутні в клітинах раку порожнини рота і горла, можуть призводити до апоптозу і асоціюються з кращою виживаністю пацієнтів з раком голови і шиї.
Цікаво, що в окремому дослідженні, опублікованому у квітні 2023 р., повідомлялося про підвищення виживаності хворих на рак молочної залози за використання лідокаїну перед операцією. Це ще раз підтверджує потенційні переваги лідокаїну в лікуванні раку, заявили вчені.
Безпека лідокаїну та його широке застосування в медичних процедурах, зокрема під час операцій на голові та шиї, роблять його перспективним кандидатом для подальшого вивчення в терапії раку. Група дослідників планує провести клінічне випробування в онкологічному центрі Абрамсона при Penn Medicine, щоб оцінити ефективність додавання лідокаїну до стандартного лікування раку голови та шиї, особливо тих, що пов'язані з вірусом папіломи людини (ВПЛ), який дедалі частіше зустрічається в таких ракових пухлинах.
Це дослідження відкриває нові можливості для лікування раку і дає надію на прогрес у терапії таких складних видів раку, як рак голови та шиї, підсумували вчені.
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